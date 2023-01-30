Бен Ходжес вважає, що боротьба за Крим стане ключовою у війні Росії проти України. За його словами, Україна не буде в безпеці, поки російські військові на Кримському півострові
Зверніть увагу Вирішальна територія для України: генерал Ходжес прогнозує звільнення Криму до літа
Ходжес заявив, що Україні слід деокупувати Крим
Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися на збереження Росією контролю над Кримом. Україна не буде в безпеці й не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія зберігає Крим,
– заявив генерал Ходжес.
На його думку, впродовж наступних кількох місяців Україна створюватиме умови для остаточного звільнення Криму. При цьому Ходжес зазначив, що українським Силам оборони для деокупації Криму потрібна далекобійна високоточна зброя, зокрема ATACMS.
"Передача озброєння, спроможного позбавити Росію будь-якого сховку після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", – заявив генерал.
Ходжес додав, що для звільнення Криму потрібно буде зруйнувати Кримський міст, щоб відрізати росіян. При цьому він розкритикував адміністрацію Джо Байдена за небажання надавати Україні далекобійну зброю.
Зеленський просить зброю, щоб звільнити Крим
- Президент Володимир Зеленський під час онлайн виступу в Давосі наголосив, що Україна прагне деокупувати Крим, як і решту територій, які загарбала Росія. Для цього глава держави просить партнерів надати далекобійну зброю, зокрема ракети.
- На Заході вже змінили позицію щодо Криму. Там визнають право України визволити Кримський півострів військовим шляхом. Видання The New York Times опублікувало матеріал, що США готові допомогти Україні атакувати Крим.
- Повідомлялося, що в адміністрації Джо Байдена дійсно змінили думку щодо деокупації Криму. Водночас поки американський президент не приймав рішень щодо передачі Україні далекобійної зброї.
- Для повернення Криму українським військовим важливо деокупувати Мелітополь у Запорізькій області. На цьому наголошував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Експерти припускають, що визволення Мелітополя може зруйнувати оборону окупантів.