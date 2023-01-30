Бен Ходжес вважає, що боротьба за Крим стане ключовою у війні Росії проти України. За його словами, Україна не буде в безпеці, поки російські військові на Кримському півострові

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Ходжес заявив, що Україні слід деокупувати Крим

Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися на збереження Росією контролю над Кримом. Україна не буде в безпеці й не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія зберігає Крим,

– заявив генерал Ходжес.

На його думку, впродовж наступних кількох місяців Україна створюватиме умови для остаточного звільнення Криму. При цьому Ходжес зазначив, що українським Силам оборони для деокупації Криму потрібна далекобійна високоточна зброя, зокрема ATACMS.

"Передача озброєння, спроможного позбавити Росію будь-якого сховку після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", – заявив генерал.

Ходжес додав, що для звільнення Криму потрібно буде зруйнувати Кримський міст, щоб відрізати росіян. При цьому він розкритикував адміністрацію Джо Байдена за небажання надавати Україні далекобійну зброю.

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