Тогда как ВСУ постоянно меняют тактику и становятся все лучшими бойцами. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир спецназа Израиля и доброволец украинской армии Денис Десятник.

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Когда закончится война

Наши защитники постоянно учатся не только в Украине, но и за границей. Кроме того, постоянно модернизируют тактику и стратегию ведения боевых действий.

"Наши ребята все лучше ведут бои и мы видим, насколько тяжело приходится оккупантам, что они даже таким большим количеством живой силы никак не могут сдвинуть фронт", – заметил экс-командир спецназа Израиля.

Российские захватчики продолжают накапливать все больше живой силы, а кое-где готовят и военную технику. Однако у оккупантов не получится собрать соответствующую группировку и ударить изо всех сил.

Более того, техника, которую россияне накапливают, не идет в сравнение с вооружением, что вскоре получит наше государство – современные, модернизированные танки и бронетехника. К тому же и качеством военных оккупационное войско проигрывает нашим отважным воинам.

Я уверен, что весной мы начнем контрнаступление нашими силами и к лету мы завершим войну с нашей конечной победой,

– сказал военный ВСУ.

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