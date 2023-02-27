Тогда как ВСУ постоянно меняют тактику и становятся все лучшими бойцами. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир спецназа Израиля и доброволец украинской армии Денис Десятник.
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Когда закончится война
Наши защитники постоянно учатся не только в Украине, но и за границей. Кроме того, постоянно модернизируют тактику и стратегию ведения боевых действий.
"Наши ребята все лучше ведут бои и мы видим, насколько тяжело приходится оккупантам, что они даже таким большим количеством живой силы никак не могут сдвинуть фронт", – заметил экс-командир спецназа Израиля.
Российские захватчики продолжают накапливать все больше живой силы, а кое-где готовят и военную технику. Однако у оккупантов не получится собрать соответствующую группировку и ударить изо всех сил.
Более того, техника, которую россияне накапливают, не идет в сравнение с вооружением, что вскоре получит наше государство – современные, модернизированные танки и бронетехника. К тому же и качеством военных оккупационное войско проигрывает нашим отважным воинам.
Я уверен, что весной мы начнем контрнаступление нашими силами и к лету мы завершим войну с нашей конечной победой,
– сказал военный ВСУ.
Контрнаступление ВСУ: актуальные новости
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что весной украинские военные будут готовы перейти к контрнаступлению. Успех ВСУ зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.
- Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий подчеркнул, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка "вбить клин в российский фронт на Юге – между Крымом и материковой частью России".
- Скибицкий также не исключает, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности в Белгородской области. Ведь оттуда стартуют атаки на Украину и это представляет угрозу, например, Харькову.
- Более того, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, когда будут решающие бои в войне России против Украины. Глава украинской разведки заявил, что боевые действия близятся к концу. По его мнению, решающими станут середина и конец весны.
- Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что нашим бойцам нужны современные истребители, чтобы поскорее начать освобождать территории от российских оккупантов. Речь идет о F-16, Gripen или Tornado.