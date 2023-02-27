Натомість ЗСУ постійно змінюють тактику та стають дедалі кращими бійцями. Про це 24 Каналу розповів екскомандир спецназу Ізраїлю та доброволець української армії Денис Десятник.

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Коли закінчиться війна

Наші захисники постійно навчаються не лише в Україні, а й за кордоном. Окрім того, постійно модернізують тактику та стратегію ведення бойових дій.

"Наші хлопці дедалі краще ведуть бої й ми бачимо, наскільки важко доводиться окупантам, що вони навіть такою великою кількістю живої сили ніяк не можуть посунути фронт", – зауважив екскомандир спецназу Ізраїлю.

Російські загарбники продовжують накопичувати дедалі більше живої сили, а подекуди готують і військову техніку. Однак в окупантів не вийде зібрати відповідне угруповання та вдарити з усієї сили.

Ба більше, техніка, яку росіяни накопичують не йде у порівняння з озброєнням, що невдовзі отримає наша держава – сучасні, модернізовані танки та бронетехніка. До того ж і якістю військових окупаційне військо програє нашим відважним воїнам.

Я впевнений, що весною ми розпочнемо контрнаступ нашими силами й до літа ми завершимо війну з нашою кінцевою перемогою,

– сказав військовий ЗСУ.

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