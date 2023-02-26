Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, російська армія не зможе воювати проти українців без боєприпасів.

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Відрізати росіянам шляхи постачання

Павло Нарожний зауважив, що усе російське угрупування, яке знаходиться у Херсонській області від перешийка і до річки, постачається двома шляхами: через Крим, Мелітополь, а він своєю чергою через Маріуполь.

"Коли ми дійдемо до Мелітополя, то беремо і відкриваємо карту. Навколо Мелітополя малюємо коло з радіусом 84 кілометри", – зазначив він.

На його думку, це означатиме, що туди зайдуть наші HIMARS і будуть тримати під вогневим контролем тимчасово окупований Бердянськ та Генічеськ.

Якщо ми тримаємо Генічеськ під вогневим контролем, то ми відрізаємо повністю від постачання все угрупування, яке знаходиться в Херсонській області, і це автоматично означає "жест доброї волі" та відхід,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, опинившись у такій ситуації, росіянам будуть непереливки.

"Вони там будуть у мишоловці", – додав Нарожний.

Він зосередив увагу, що ЗСУ подбають про постійній обстріл окупантів із артилерії. Тож ворог довго не протримається навіть без підходу ЗСУ до Бердянська.

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Контрнаступ ЗСУ на Півдні

Павло Нарожний повідомив, що росіяни не зможуть тримати під контролем Бердянськ без ліній постачання.

За його словами, зараз окупанти отримують підкріплення через море.

Наступна ціль – Генічеськ, де є автомобільна дорога і міст, який буде зруйновано, щоб відрізати місто від підвезення боєкомплектів ворогу.

А після цього вже буде операція наступальна на Бердянськ і Маріуполь,

– зауважив він.

Військовий експерт переконаний, що така операція ЗСУ – це питання лише часу. До того ж українські військові очікують не стільки західної зброї, а скільки сприятливої погоди, щоб почати цей контрнаступ.

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