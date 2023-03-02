Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. За його словами, “бавовні” на півострові можуть сприяти українці.
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Настрій кримчан
Віктор Ягун наголосив, що він не дуже вірить в значні партизанські рухи з переходом в диверсійну діяльність на території Криму.
Є люди, які справді чекають Україну, та до активних бойових дій там точно ніхто не готовий,
– пояснив він.
За його словами, на території півострова діє жорсткий концентраційний режим, який влаштувала російська ФСБ. Українська сторона не хоче підсавляти "своїх людей". Це може зірвати усі плани.
Генерал-майор СБУ зазначив, що в Криму можлива протидія на рівні листівок чи агітаційних закликів.
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Звільнення Криму близько
Віктор Ягун повідомив, що найбільш ефективне використання людей, які вірять в Україну, це отримання від них свіжої інформації і корегування можливих "прильотів".
"Усе те, що відбувається, це все ж таки за допомогою "третьої сили", – додав він.
До того ж ані Генштаб ЗСУ, ані інші структури не беруть на себе відповідальність за "бавовну".
Будемо вважати, що "третя сила" намагається все ж таки звільнити Крим, а ми будемо цьому тільки допомагати і сприяти,
– зосередив увагу він.
Тож вже зовсім скоро і в Криму замайорить синьо-жовтий стяг.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- 1 березня вибухи у тимчасово окупованому Криму гриміли не лише в одному населеному пункті. З мережі стало відомо, що їх чули у Бахчисараї в районі військової частини, у багатьох селах Бахчисарайського району, Ялті, Гурзуфі та ще кількох населених пунктах.
- Крім того, потужні вибухи чули у Саках та Євпаторії, внаслідок яких у людей тремтіли вікна, а у деяких районах зникла вода. Згодом в міноборони ворожої держави після декількох годин роздумів підтвердили, що півострів атакували безпілотники.
- Проросійський блогер із тимчасово окупованого півострова Олександр Таліпов стверджує, що "у Криму все спокійно". Ба більше, він додав, що буцімто ще жодного разу бавовна у Криму не цвіла. Гучний звук вибухів у Бахчисараї він пояснив просто. Це буцімто був перехід російського літака на надзвук.
- 28 лютого в тимчасово окупованому Криму трапились кілька аварій на водогоні. Спершу без води залишились понад 120 тисяч жителів Євпаторії. Згодом водопостачання залишило і місто Красноперекопськ. Крім цього, води немає у селах Радгоспне, Таврійське, П'ятихатка, Почесне.