Оккупационные власти традиционно настаивают, что это обучение. В частности, в этом заверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 24 Канал собрал все, что известно по состоянию на данный момент.

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"В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде продолжается тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", – написал Развожаев.

Однако предыдущие взрывы оккупационные власти тоже пытались "замаскировать" под обучение.

Отметим, что мониторинговая группа "Тревога" сообщила о взрывах на оккупированном полуострове. Жителей Крыма призвали осторожничать.

Также взрывы зафиксировала и другая мониторинговая группа OSINT-наблюдения. Указывают, что взрывы произошли именно на военном аэродроме Бельбек.

Важно! Следует дождаться сообщений от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Где расположен аэродром Бельбек

"Бельбек" – это крупнейший военный аэродром в Крыму. Расположен примерно в 25 километрах от Севастополя, возле села Фруктово, которое до 1945 года называлось Бельбек. Крымские татары пока именно так и называют этот населенный пункт.

С гражданского аэродрома его превратили в военную авиабазу в 2014 году. В то же время после реконструкции там также был сделан и гражданский аэропорт.

Россияне еще раз захотели "прикрыть" военный объект щитом из мирного населения.

Где расположен аэродром "Бельбек" / Карта google Заметим, что в июле прошлого года на территории аэродрома уже происходил мощный "хлопок", наведывался и в январе этого года. Тогда оккупанты даже начали рыть окопы вблизи аэродрома. Но, как видим, это не помогло.