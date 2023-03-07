Окупаційна влада традиційно наполягає, що це навчання. Зокрема, у цьому запевнив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. 24 Канал зібрав усе, що відомо станом на зараз.

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"У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно", – написав Развожаєв.

Однак, попередні вибухи окупаційна влада теж намагалась "замаскувати" під навчання.

Зазначимо, що моніторингова група єТривога повідомила про вибухи на окупованому півострові. Жителів Криму закликали бути обережними.

Також вибухи зафіксувала й інша моніторингова група OSINT-спостереження. Вказують, що вибухи стались саме на військовому аеродромі Бельбек.

Важливо! Варто дочекатись повідомлень від Генерального штабу Збройних сил України.

Де розташований аеродром Бельбек

"Бельбек" – це найбільше військове летовище в Криму. Розташований приблизно за 25 кілометрів від Севастополя, біля села Фруктове, яке до 1945 року мало назву Бельбек. Кримські татари досі саме так і називають цей населений пункт.

З цивільного аеродрому його перетворили на військову авіабазу у 2014 році. Водночас після реконструкції там також зробили й цивільний аеропорт.

Росіяни вкотре захотіли "прикрити" військовий об'єкт щитом із мирного населення.



Де розташований аеродром "Бельбек" / Карта google

Зауважимо, що в липні минулого року на території аеродрому уже ставалась потужна "бавовна", навідувалась і в січні цьогоріч. Тоді окупанти навіть почали рити окопи поблизу летовища. Та, як бачимо, це не допомогло.

Важливо! Згідно з відкритими джерелами, на аеродромі Бельбек дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил Росії.