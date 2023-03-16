Правозащитник Эскендер Бариев подтвердил эту информацию 24 Каналу. Он рассказал, каких именно специалистов не хватает оккупантам на фронте.

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Могут начать новую волну мобилизации

По его словам учащимся 4 курса Автотранспортного и Железнодорожного колледжей раздали повестки, хотя они должны закончить обучение в июле 2023 года. Это говорит о том, что у окупантов не хватает на фронте специалистов-механиков.

Правозащитник отметил, что в разных сельских советах полуострова тоже раздают повестки.

Например, в Суворовском сельском совете Сакского района, где проживает 3,5 тысячи человек, подготовили 75 повесток и начали их раздавать,

– сообщил он.

Бариев считает, что это прямая предпосылка того, что оккупанты начинают новую волну полномасштабной мобилизации или активно готовятся к призыву. Хотя из их официальных источников известно, что призыв начинается с 1 апреля.

"Россияне внесли изменения в законодательство и увеличили возраст для мужчин для службы в вооруженных силах России, чтобы привлечь больше людей в свою армию", – подчеркнул он.

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Готовятся к принудительной эвакуации

Правозащитник отметил, что в некоторых районах временно оккупированного Крыма обходили по домам и интересовались, о жителях, есть ли у них транспортные средства, есть ли несовершеннолетние дети или пожилые люди.

Он пояснил, что сейчас оккупанты собирают такую информацию в государственных учреждениях. Наверное, готовятся к возможной так называемой принудительной эвакуации.

"А мы знаем, что в 2020-2021 годах они вносили изменения в законодательство России и приняли нормативно-правовой акт, по которому могут выполнять принудительную эвакуацию. Мы пытаемся информировать все международные структуры, в частности миссию ООН, о таких действиях оккупантов", – подчеркнул Эскендер Бариев.

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