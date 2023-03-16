Правозахисник Ескендер Барієв підтвердив цю інформацію 24 Каналу. Він розповів, яких саме спеціалістів не вистачає окупантам на фронті.
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Можуть розпочати нову хвилю мобілізації
За його словами, учням 4 курсу Автотранспортного та Залізничного коледжів роздали повістки, хоча вони мають закінчити навчання у липні 2023 року. Це говорить про те, що в окупантам не вистачає на фронті фахівців-механіків.
Правозахисник зазначив, що в різних сільських радах півострова теж роздають повістки.
Наприклад, в Суворівській сільській раді Сакського району, де мешкає 3,5 тисячі осіб, підготували 75 повісток і їх почали роздавати,
– повідомив він.
Барієв вважає, що це є прямою передумовою того, що окупанти розпочинають нову хвилю повномасштабної мобілізації або активно готуються до призову. Хоча з їхніх офіційних джерел відомо, що призов починається з 1 квітня.
"Росіяни внесли зміни до законодавства та збільшили вік для чоловіків для служби в збройних силах Росії, щоб залучити більше людей до своєї армії", – підкреслив він.
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Готуються до примусової евакуації
Правозахисник зауважив, що в деяких районах тимчасово окупованого Криму обходили по домах і цікавились, про мешканців, чи мають вони транспортні засоби, чи є неповнолітні діти або літні люди.
Він пояснив, що зараз окупанти збирають таку інформацію в державних установах. Напевно, готуються для можливої так званої примусової евакуації.
"А ми знаємо, що 2020 – 2021 роках вони вносили зміни до законодавства Росії і ухвалили нормативно-правовий акт, за яким можуть виконувати примусову евакуацію. Ми намагаємось інформувати всі міжнародні структури, зокрема місію ООН, про такі дії окупантів", – наголосив Ескендер Барієв.
Ситуація у тимчасово окупованому Криму: що відомо
- 14 березня у Сімферополі сталася масштабна пожежа на великому складі. Площа пожежі склала 1 000 квадратних метрів. На місце прибули рятувальники – близько 30 осіб та 7 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- 15 березня у тимчасово окупованій Керчі здійнялася масштабна пожежа. Згідно з попередньою інформацією, пожежа виникла за 2,5 кілометри від вкраденого окупантами суднобудівного заводу "Залів". Про причини такої надзвичайної ситуації, її площу та скількох рятувальників відправили боротися з вогнем невідомо.
- Колаборант та очільник окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов повідомив, що у тимчасово окупованому Криму споруджуються оборонні лінії. Колаборант не розкрив подробиць підготовки півострова до оборони, але запевнив, що всі рішення диктатора Путіна будуть виконані.