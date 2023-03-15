Про це в коментарі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, ЗСУ знищили тисячі ув’язнених росіян.

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"Вони там лягають тисячами. Тільки цих зеків, яких вони понабирали з місць позбавлення волі, щонайменше 32 тисячі було знищено на території нашої країни", – заявив він.

Данілов зазначив, що українські захисники будуть знищувати їх до того часу, поки вони в росіян не закінчаться.

"Наші військові роблять абсолютно унікальні речі, унікальні операції, коли за одну добу понад тисячу (окупантів ліквідовують – 24 Канал)", – сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони.

Він розказав, що в лютому були й такі дні, коли за добу ЗСУ знищували понад тисячу росіян саме на найважчому напрямку – Бахмутському.

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Олексій Данілов зауважив, що в окупантів не вистачає боєприпасів, адже ті не розраховували, що їм доведеться воювати протягом довгого часу на значній лінії фронту.

Вони на це абсолютно не розраховували. Вони нині ведуть переговори з деякими країнами, щоби їм допомагали зброєю, допомагали їм снарядами,

– сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що Україна дуже уважно стежить за цією ситуацією.

"Таких країн дуже-дуже мало, якщо не сказати, що одиниці. Робимо все можливе й неможливе для того, щоби цей маленький "струмочок" зупинився, щоби ніякої допомоги країні-агресору не було", – заявив секретар РНБО.

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