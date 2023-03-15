Про це в коментарі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, ЗСУ знищили тисячі ув’язнених росіян.
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"Вони там лягають тисячами. Тільки цих зеків, яких вони понабирали з місць позбавлення волі, щонайменше 32 тисячі було знищено на території нашої країни", – заявив він.
Данілов зазначив, що українські захисники будуть знищувати їх до того часу, поки вони в росіян не закінчаться.
"Наші військові роблять абсолютно унікальні речі, унікальні операції, коли за одну добу понад тисячу (окупантів ліквідовують – 24 Канал)", – сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони.
Він розказав, що в лютому були й такі дні, коли за добу ЗСУ знищували понад тисячу росіян саме на найважчому напрямку – Бахмутському.
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"Снарядний голод" росіян
Олексій Данілов зауважив, що в окупантів не вистачає боєприпасів, адже ті не розраховували, що їм доведеться воювати протягом довгого часу на значній лінії фронту.
Вони на це абсолютно не розраховували. Вони нині ведуть переговори з деякими країнами, щоби їм допомагали зброєю, допомагали їм снарядами,
– сказав він.
Секретар РНБО наголосив, що Україна дуже уважно стежить за цією ситуацією.
"Таких країн дуже-дуже мало, якщо не сказати, що одиниці. Робимо все можливе й неможливе для того, щоби цей маленький "струмочок" зупинився, щоби ніякої допомоги країні-агресору не було", – заявив секретар РНБО.
Війна Росії проти України: останні новини
- Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат на війні проти України. За минулу добу українські захисники ліквідували 980 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 161 520 російських солдатів "отримали квитки на концерт Кобзона".
- За даними Інститут вивчення війни, у лютому 2023 року окупанти захопили менше ніж 0,04% території України. Це еквівалентно приблизно 233,94 кілометра квадратних.
- Поблизу Бахмуту ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24. Літак росіян приземлили військові 93-ї бригади.