Россия передает Ирану кибероружие, в частности – средства для цифрового наблюдения. Также Тегеран стремится получить и другую технику и услуги Кремля.
Смотрите также Не "Шахидами" единственными: в ГУР рассказали, какое оружие предоставил Иран России
Что получает Иран от России за дроны
Собеседники издания среди чиновников США и Ирана считают, что сотрудничество между Москвой и Тегераном активизировалось после того, как Иран согласился передать российскому диктатору ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.
Тегеран стремится к киберпомощи, а также, по словам чиновников США и Ирана, десятков элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей и помощи в реализации своей ракетной программы дальнего действия,
– говорится в сообщении.
Кроме того, издание отмечает, что ключевым поставщиком киберуслуг Ирана является российская компания "Протей", имеющая контракты с министерством обороны России.
Более того, с начала полномасштабной войны в Украине Россия предоставила Ирану:
- средства слежения за связью;
- подслушивающие устройства;
- современные фотоаппараты;
- детекторы лжи.
Речь идет о технике, которая позволит иранским властям взламывать телефоны диссидентов и политических противников.
Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном преобладают какие-либо недостатки,
– отметило издание.
Кроме того, Иран долгое время работал над развитием своего кибероружия, а иранские правительственные хакеры:
- осуществляют кампании по дезинформации;
- наносят удары по инфраструктуре в странах-соперниках, в частности – США и Саудовской Аравии.
Иран поставляет России дроны
Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия, вероятнее всего, стала регулярно получать небольшое количество дронов-камикадзе типа "Шахид" от Ирана. По данным разведки, с начала марта 2023 года армия России запустила по меньшей мере 71 "Шахид" иранской разработки по целям в Украине.
Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в атаках в конце февраля 2023 года. Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество "Шахидов",
– заявили британские разведчики.
Они добавили, что Россия запускает "Шахиды" по двум направлениям: из Краснодарского края на Востоке и из Брянской области на Северо-востоке. По данным британской разведки, это позволяет Кремлю:
- гибко нацеливаться на широкий сектор Украины;
- уменьшает время полета к целям на Севере Украины;
- вероятно, это попытки изучить и истощить украинскую ПВО.