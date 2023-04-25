Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о передаче средств 25 апреля. Она отметила, что Еврокомиссия помогает Украине бороться с Россией.
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Что известно о новой помощи от ЕС
Сегодня (25 апреля – 24 Канал) мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи,
– написала Урсула фон дер Ляйен.
Чиновница отметила, что Европейский Союз будет продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, а также поддерживать:
- работу украинских институтов и инфраструктуры;
- проведение важных реформ.
Помощь Украине от Еврокомиссии
- 17 января 2023 года Украина получила от Еврокомиссии 3 миллиарда евро – это был первый транш в рамках программы макрофинансовой помощи.
- Уже 21 марта Урсула фон дер Ляйен заявила о передаче второго транша в размере 1,5 миллиарда евро помощи.
- Тогда глава Еврокомиссии объяснила, что эта помощь твердо ставит Украину на путь в ЕС, поддерживая реформы. К примеру, эффективное управление и финансовую стабильность. Урсула фон дер Ляйен заверила, что Киев и ЕС вместе пишут европейское будущее Украины.
- Стоит отметить, что 10 декабря 2022 года Совет ЕС поддержал предложение о выделении Украине в 2023 году дополнительной финансовой поддержки на сумму 18 миллиардов евро. Эти деньги должны поступать в течение 2023 года в государственный бюджет Украины равномерными частями. Кроме того, это будет происходить с учетом выполнения Киевом согласованных сторонами условий.