Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о передаче средств 25 апреля. Она отметила, что Еврокомиссия помогает Украине бороться с Россией.

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Что известно о новой помощи от ЕС

Сегодня (25 апреля – 24 Канал) мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи,

– написала Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница отметила, что Европейский Союз будет продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, а также поддерживать:

работу украинских институтов и инфраструктуры;

проведение важных реформ.

Помощь Украине от Еврокомиссии