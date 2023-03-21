Второй транш Украины получила в рамках макрофинансовой помощи от ЕС на 18 миллиардов евро.

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Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро Украине. Наша поддержка помогает Украине функционировать, защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины,

– написала Урсула фон дер Ляен.

Напомним! 17 января Украина получила первый транш в размере 3 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

Что этому предшествовало