Могут лишить пенсии или нет

Украинцы преклонных лет могут получать материальную помощь от международных организаций. Однако всех волнует, не будет ли это поводом для лишения пенсии в Украине.

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Как сообщают в Минсоцполитики, по украинскому законодательству пенсии гражданам страны выплачивают согласно действующим правилам. То есть если пенсия выплачивается на банковский счет, в момент зачисления средства становятся собственностью человека.

Важно, что по закону Украины пенсионеров не могут лишить пенсии, если он или он получают материальную помощь за границей.

Как быть с пенсиями в оккупации

Пенсионеры жалуются, что не могут получить свои пенсии на временно оккупированных территориях. Однако за ними сохраняется право на начисление и получение средств, предусмотренных украинским законодательством.

Есть государство продолжает начислять пенсии в полном объеме каждый месяц.

Как рассказал 24 Каналу Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", пенсионеры, получавшие пенсии на банковскую карту и продолжающие ее получать. Но, однако, из-за отсутствия банковских отделений и отделений Укрпочты украинцы не могут получить наличные.

Пенсионерам, которые проживают на временно оккупированных территориях и не могут получать пенсию лично (через Укрпочту – 24 Канал), при необходимости могут перевести выплаты на банковскую карту,

– говорит собеседник.

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В таком случае украинцам советуют попробовать с помощью вебпортала ПФУ перевести пенсию на карту: