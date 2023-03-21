Могут лишить пенсии или нет
Украинцы преклонных лет могут получать материальную помощь от международных организаций. Однако всех волнует, не будет ли это поводом для лишения пенсии в Украине.
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Как сообщают в Минсоцполитики, по украинскому законодательству пенсии гражданам страны выплачивают согласно действующим правилам. То есть если пенсия выплачивается на банковский счет, в момент зачисления средства становятся собственностью человека.
Как быть с пенсиями в оккупации
Пенсионеры жалуются, что не могут получить свои пенсии на временно оккупированных территориях. Однако за ними сохраняется право на начисление и получение средств, предусмотренных украинским законодательством.
Как рассказал 24 Каналу Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", пенсионеры, получавшие пенсии на банковскую карту и продолжающие ее получать. Но, однако, из-за отсутствия банковских отделений и отделений Укрпочты украинцы не могут получить наличные.
Пенсионерам, которые проживают на временно оккупированных территориях и не могут получать пенсию лично (через Укрпочту – 24 Канал), при необходимости могут перевести выплаты на банковскую карту,
– говорит собеседник.
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В таком случае украинцам советуют попробовать с помощью вебпортала ПФУ перевести пенсию на карту:
- зайдите на портал электронных услуг ПФУ и авторизуйтесь;
- найдите и выберите пункт "О пенсионном обеспечении";
- выберите раздел "Внесение изменений в пенсионное дело", – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;
- заполните всю необходимую информацию (подсказки будут на экране);
- загрузите отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление по реквизитам из банка;
- заявку необходимо подписать собственной электронной подписью (ЭЦП можно сделать с помощью онлайн-банкинга).