Однако специальные пенсии будут проиндексированы позже – с 1 июля. Тогда повысятся и пенсии ученых.

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Почему так происходит

С 2016 года специальные пенсии для госслужащих заморозили. Поэтому некоторых пенсионеров без заявления из этих пенсий на обычные пенсии по возрасту. Поэтому этот вид пенсии 7 лет не индексируется и не повышается. Однако поскольку такие пенсии были значительно выше, часть людей до сих пор получает эти выплаты.

При последующих массовых пересчетах Пенсионному фонду давалась задача проверить пенсии госслужащих и сравнить, выгодно ли им переходить со своих «замороженных» пенсий на обычные хоть немного, но повышающиеся пенсии. В результате людей без их заявления переводили на более выгодный расчет даже без их согласия. То есть действовали во благо. И это прописано на законодательном уровне. При этом за госслужащими оставалось право написать заявление и по принципу вернуться на свою специальную пенсию. Но очевидно, что делать это невыгодно, – объясняет независимый консультант Сергей Коробкин.

В 2022 году эти пенсии решили все же проиндексировать, однако после начала полномасштабной войны это отложили до конца военного положения. Однако 24 февраля 2023 Кабинет Министров принял новое постановление, согласно которому пенсии госслужащих, а также ученых проиндексируют на 19,7%.

Обратите внимание! В постановлении указано, что если человек вернется на свою специальную пенсию, то его тоже проиндексируют.

То есть с 1 марта обычную пенсию проиндексировали на общих условиях. После того, как вы узнаете ее новый размер, можно принять решение, стоит ли возвращаться на специальную пенсию.

Как происходит индексация пенсий