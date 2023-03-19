В апреле индексация состоится для пенсионеров, которые продолжают работать. Таких в Украине – около 0,6 миллиона человек.

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У работающих пенсионеров увеличился стаж, так что перерасчет пенсий состоится уже с учетом обновленного стажа.

Обратите внимание! Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, будущим пенсионерам нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа. С каждым годом это требование будет расти.

Что известно об индексации пенсий

В этом году в Украине провели самую масштабную индексацию пенсий. В среднем пенсия выросла или еще вырастет на 19,7%, то есть где-то на 600 гривен. Если раньше средняя пенсия для неработающих пенсионеров была на уровне 4 622,59 гривны, то сейчас – 5 219,69 гривны.



В Минсоцполитики объяснили, как изменятся пенсии на конкретных примерах:

пенсионер с инвалидностью, являющийся ликвидатором последствий ЧАЭС, в среднем получит в 1400 гривен доплаты;

так же и военный пенсионер – 1400 гривен до пенсии;

пенсионер по общему стажу, по возрасту, у которого пенсия больше минимальной – в среднем получит 750 гривен доплаты.

Поэтому работающим пенсионерам нужно еще немного подождать индексации. А вот для ученых, госслужащих и работников органов местного самоуправления индексация пенсий придет только в июле.