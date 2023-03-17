На что жалуются украинцы

Украинцы активно комментируют индексацию в соцсетях. В частности, пишут, что не ощутили поднятие пенсионных выплат вообще. Кому-то пенсию якобы подняли всего на 2 гривны, а кому-то и вообще на 63 копейки.

К теме Некоторым пенсионерам доплатят 600 гривен в марте



Комментарии украинцев относительно индексации / Скриншот "Апостроф"

Однако рано разгонять измену. Этому может быть вполне логическая причина. Ведь, во-первых, некоторые категории пенсионеров не подверглись индексации вообще. А, во-вторых, есть такие категории, которым просто нужно дождаться апреля или июля – и их пенсии тоже проиндексируют.

Кому не подняли пенсию в марте

В этом году пенсию проиндексируют для максимально широкой категории людей – 10,5 миллиона человек. Однако следующим категориям нужно еще немного подождать:

С 1 апреля получат перерасчет пенсии работающие пенсионеры с учетом увеличенного страхового стажа.

получат перерасчет пенсии работающие пенсионеры с учетом увеличенного страхового стажа. С 1 июля проиндексируют специальные пенсии для ученых, государственных служащих и работников местного самоуправления.

Обратите внимание! Пенсии поднимут на 19,7%. Но эту прибавку будут вычислять от базовой пенсии. То есть, если пенсионер имеет пенсию 2 500 гривен и еще 500 гривен доплата, то индексацию применят только к 2,5 тысячи гривен.

Однако есть и категории пенсионеров, которые совсем не получат повышения пенсии ни в марте, ни позже. Это 4 категории лиц:

работающие лица, имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых достигает 2 100 гривен;

прокуроры на пенсии;

лица, получающие пенсию выше максимальной (20 930 гривен);

получатели ежемесячного пожизненного денежного довольствия.

Напомним, что минимально пенсия вырастет на 100 гривен. Такую надбавку получат пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2020–2022 годах. У них и так относительно более высокие пенсионные выплаты, поэтому их полноценная индексация не коснется.

Другие могут рассчитывать на среднюю индексацию в размере 600 гривен, а максимальную – 1 500 гривен.