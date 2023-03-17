На сколько изменилась пенсия после индексации

Следовательно, в зависимости от вида пенсии, лицо может получить от 100 гривен до 1 500 гривен. Коэффициент индексации составил 19,7%.

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Обратите внимание, что в среднем добавили 597 гривен. Поэтому средняя пенсия после индексации составит 5 219 гривен.

Если сравнить эту сумму с данными за январь, то еще два месяца назад средняя пенсия составляла 4 622 гривны для неработающих пенсионеров.

Повышения получили не все

По информации Минсоцполитики, мартовская индексация не предусмотрена для всех. Это, прежде всего, касалось таких категорий граждан:

продолжающие работать и имеющие небольшой страховой стаж, а размер пенсионной выплаты не достигает 2,1 тысячи гривен;

бывшие работники прокуратуры;

получающие пенсии, превышающие максимальный размер, определенный законом;

получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе бывшие судьи.

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Какую пенсию получают депутаты

Напоминаем, что даже без учета надбавок и доплат, пенсии нардепов составляют немалую сумму. Только в 2022 году народный депутат Верховной Рады получал в среднем пенсию на сумму почти 15 500 гривен.

Кстати говоря, минимальная пенсия в Украине по состоянию на 2023 год. не более 2 100 гривен (без учета мартовской индексации).

По данным в январе этого года пенсия для слуг народа все же немного уменьшилась – до 15 356 гривен, тогда как годовые расходы пока были на уровне почти 11 тысяч гривен.