Назначение пенсии: как не потерять свои деньги

Обратите внимание, что пенсия по возрасту может назначаться автоматически. Однако только в том случае, если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже человека, приобретенного до 2004 года.

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Соответственно, если стажа недостаточно, лицо вынуждено писать заявление, а затем подать его в Пенсионный фонд. Это можно сделать и на вебпортале.

То есть, тем, кому по возрасту принадлежит пенсия, должны подать заявление не позднее указанного срока. Например, если вам исполнилось 60 лет 1 марта, то трехмесячный период составляет до 1 июня 2023 года.

Какие документы нужны для пенсии

В сервисный центр Пенсионного фонда необходимо при назначении пенсии подать:

  • заявление о назначении пенсии;
  • оригинал паспорта и ксерокопия;
  • документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;
  • если нужно, то следует предъявить свидетельство о рождении детей;
  • свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);
  • заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
  • подлинник трудовой книжки и ксерокопия. Кроме того, другие документы о трудовом стаже;

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  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • справку из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);
  • диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 года (оригинал и ксерокопия);
  • по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года.