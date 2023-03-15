Проиндексировали впервые
Индексация – один из ключевых инструментов государства для поддержки финансово наименее защищенных граждан. Именно поэтому в 2023 году она коснулась впервые самых низких пенсий. Размер индексации составил 19,7%.
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К слову, повышение к пенсиям в виде индексации получили в этом году более 10 миллионов пенсионеров.
Кроме индексации пенсий, произошла индексация ежемесячных страховых выплат
Также, с 1 марта получили повышение еще и пострадавшие от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности. Это коснулось и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
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Кроме того, работающие пенсионеры тоже получат надбавку. Однако это произойдет с 1 апреля. Речь идет о 600 тысячах человек.