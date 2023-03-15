Проиндексировали впервые

Индексация – один из ключевых инструментов государства для поддержки финансово наименее защищенных граждан. Именно поэтому в 2023 году она коснулась впервые самых низких пенсий. Размер индексации составил 19,7%.

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Напоминаем, что минимальная пенсия в Украине зависит от прожиточного минимума и составляет 2 093 гривен. Следовательно, проиндексированная минимальная пенсия вырастет в среднем до 2 520 гривен независимо от возраста и стажа.

К слову, повышение к пенсиям в виде индексации получили в этом году более 10 миллионов пенсионеров.

Кроме индексации пенсий, произошла индексация ежемесячных страховых выплат

Также, с 1 марта получили повышение еще и пострадавшие от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности. Это коснулось и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

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Такие выплаты рассчитаны для 167 тысяч потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Сам размер выплат после перерасчета не может превышать 1 500 гривен.

Кроме того, работающие пенсионеры тоже получат надбавку. Однако это произойдет с 1 апреля. Речь идет о 600 тысячах человек.