Работающие пенсионеры тоже получат надбавку
Следовательно, с 1 апреля пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, но в дальнейшем продолжающие работать, могут получить дополнительные средства к пенсиям. Речь идет о 600 тысячах человек.
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Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета, предусмотренного абзацами первым — третьим этой части, на наиболее выгодных условиях,
— говорится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Проведение доплаты состоится с 1 апреля, а автоматический перерасчет пенсионеры получат уже в мае.
Почему перерасчет пенсий – это не индексация
Заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак еще раньше объясняла, какая между перерасчетом и индексацией разница:
- пересчет происходит, когда изменяется какое-либо из условий, учитываемое при начислении пенсии, например, денежное довольствие или учитываемый стаж;
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- индексация – это корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы за предыдущие годы.