28-летний Антон рассказывает 24 Каналу, что переехал из Запорожья в Польшу в 2018 году. Сначала жил в городе Жешув, а затем перебрался в Варшаву. За пять лет за границей сменил и несколько работ: работал помощником повара, официантом, а теперь менеджером по управлению обслуживающим персоналом в отеле.

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Работа и доход в Польше

Украинец рассказывает, что уже несколько лет с перерывами работает менеджером по управлению обслуживающим персоналом в гостиничном бизнесе, поэтому делится с нами, сколько реально могут заработать официанты и горничные.

Час работы официанта при обслуживании банкета стартует от 17 злотых. Преимущественно максимум за один день получится 238 злотых, поскольку рабочий день в среднем длится от 6 до 14 часов. Антон рассказывает, что у них в отеле работают как постоянно, так и приходят на подработку.

при обслуживании банкета стартует от 17 злотых. Преимущественно максимум за один день получится 238 злотых, поскольку рабочий день в среднем длится от 6 до 14 часов. Антон рассказывает, что у них в отеле работают как постоянно, так и приходят на подработку. Также парень занимается поиском горничных . Здесь за час работы вам заплатят 17 злотых.

. Здесь за час работы вам заплатят 17 злотых. На один злотый больше – 18 злотых в час могут заработать посудомойки.

Важно! Выше указана почасовая оплата труда, приведенная после налогообложения – нетто.

Размер же зарплаты Антона как менеджера по управлению обслуживающим персоналом зависит от многих факторов. Поэтому постоянную фактическую сумму он не получает.

Один месяц я могу заработать чуть более четырех тысяч злотых, указанных в моем трудовом договоре (условии о труде). Другой более удачный месяц приносит восемь и девять тысяч злотых, но разницу между официальным и неофициальным заработком я получаю в конверте фактически,

– делится он.

Молодой человек рассказывает, что подобная схема работает среди большинства польских работодателей в мелком и среднем бизнесе. Причина – высокий процент налога. Вместе с тем Антон подчеркивает, что каждый работает так на свой страх и риск, потому что налоговая служба время от времени устраивает проверки для бизнеса.

В Польше за налогообложение своих работников полностью берет ответственность работодатель, как и за их долговые обязательства по налогам, как за отчетность, как за перечисление в налоговую службу,

– подчеркивает Антон.

Размер налогов

Украинец рассказывает, что система налогообложения в Польше и Украине отличается. Если мы привыкли платить налоги ежемесячно, или поквартально, то в Польше процент налога зависит от годового дохода.

Налоговая ставка Антона составляет 18%, учитывая его годовой доход. Социальные отчисления не изменяются в зависимости от уровня заработка и составляют 22,6%, в которые входит:

плата за обязательное медицинское страхование,

отчисления в пенсионный фонд, на случай инвалидности и на случай нетрудоспособности.

Так что вместе работодатель за парня платит 40,6%.

Часть налога можно вернуть

Раз в год физическое лицо, хоть некоторое время работавшее в Польше и уплачивающее налог с доходов физических лиц, имеет право получить возврат части налога.

Этот процент тоже совершенно индивидуален и постоянной суммы и процента для него не существует, только формула вычисления. У меня обычно около 600 злотых. Пусть раз в год, но это хороший бонус,

– рассказывает украинец.

Сколько украинцев трудоустроилось в Польше Согласно данным польского издания PAP, в начале февраля 2023 года в Польше работают уже около 900 тысяч граждан Украины. По официальным данным, с начала войны около 1,5 миллиону беженцев из Украины Польша предоставила статус временной защиты, 500 из которых – дети. Такая временная защита открывает украинцам доступ к рынку труда в Польше. Работа и возможности заработка дают беженцам чувство достоинства, стабильности и безопасности.

– отметила министр семьи и соцполитики Польши Марлена Малонг. Заметьте, что в большинстве случаев работа не соответствует уровню образования и квалификации украинцев. Однако, учитывая количество трудоустроенных беженцев, можно сделать вывод, что большинство людей трудоспособного возраста нашли работу.

Аренда жилья

Специфика аренды жилья в Польше

Украинец Антон во время разговора с нами отметил, что аренда жилья для украинцев в Польше – достаточно большая проблема, с которой сталкивается большинство наших соотечественников. В большинстве своем на тяжесть решения этого вопроса влияют два фактора: человеческий фактор и польское законодательство, стоящее не на стороне арендодателя.

По польскому законодательству арендодатель не может выселить арендатора из помещения, даже если тот прекращает за него платить, как указано в условии аренды, при условии, что у арендатора нет другого жилья на территории Польши. Условие обычно подписывают на срок от одного года, вместе с тем он отмечает, что этот момент всегда можно обсудить предварительно с арендодателем.

Из-за таких жестких законов арендодатели неохотно сотрудничают с иностранцами, не имеющими своей недвижимости в стране. Еще в те времена, когда на меня выпала эта задача, закон был более гибким и при подписании условия аренды никто не требовал документы на собственность другой недвижимости, достаточно было написать расписку, что в случае невыполнения условий арендатор выселяется в определенный отель по такому-то адресу,

– делится собственным опытом Антон.

Легко ли переселенцам найти жилье в Польше

Парень рассказывает, что после начала полномасштабной войны приютил у себя беженцев, которым потом помогал искать жилье. Они с марта по конец апреля 2022 года искали украинским переселенцам жилье как в пределах Варшавы, так и на окраинах города.

После большого количества отказов они были вынуждены обратиться в агентство, которое сдает в аренду свое корпоративное жилье украинцам, но подчеркивает, что это стоило достаточно дорого.

Во-первых, агенту нужно было заплатить 50% от суммы месячной аренды, затем депозит в размере двойной месячной оплаты за ту квартиру и в конце двойной депозит на оплату коммунальных услуг. Поскольку цены на аренду выросли в то время где-то на 30 – 45%, то и в сумме вышло 12 тысяч злотых на двухкомнатную квартиру на 40 квадратных метров,

– рассказывает Антон.

Украинец добавляет, что у семьи были средства, поэтому смогла позволить подобные расходы и выбора как такового у них особо не было. Также отмечает, что с тех пор и по сегодняшний день ситуация с арендой жилья для украинцев существенно не изменилась.

Во сколько обходится месячная аренда жилья

Антон рассказывает, что ему аренда жилья стоит в среднем у 3,2 тысячи злотых за двухкомнатную квартиру в спокойном районе недалеко от центра. В эту сумму входит арендная плата, коммунальные услуги и административные отчисления на обслуживание жилищного комплекса (круглосуточная охрана, техническое обслуживание, уборка территории, озеленение территории, вывоз мусора и т.п.).

Цена на мою квартиру выросла на тысячу злотых летом 2022 года, когда инфляция в Польше стала особенно ощутимой. Но в сравнении с ситуацией на жилищном рынке Варшавы это очень доступно. В общем за такое жилье и в таком районе придется за месяц выложить от четырех тысяч злотых. Ведь даже за одну комнату просят уже 1,8 тысячи злотых ежемесячно,

– добавляет парень.

Субсидии и компенсация за жилищно-коммунальные услуги

Наш герой также рассказал, что в Польше существуют так называемые жилищные субсидии, но для украинцев они в основном на бумаге. Он лично не пользуется ими и в принципе не знает ни одного украинца, который получил бы такую компенсацию.

Для любителей приключений всегда можно сходить в местный уженд и попытаться сломать систему,

– шутит Антон.

Может заинтересовать! В Украине субсидию на жилищно-коммунальные услуги получают 2,3 миллиона украинских домохозяйств, а средний размер субсидии составляет 1684 гривны.

Расходы на еду

Продуктовая корзина

Среди поляков так повелось, что закупка продуктов происходит раз в неделю и делается это обычно в пятницу – субботу, а затем в течение недели они уже докупают какие-нибудь мелкие вещи по необходимости.

– рассказывает Антон.

Украинец отмечает, что в воскресенье все магазины в городе закрыты, кроме сети так называемых "Жабок", где можно купить маленький набор продуктов. Недельная корзина ему обходится примерно в 200 – 250 злотых. Иногда больше, если захочется приготовить что-нибудь необычное.

Обычно в продуктовом списке украинца:

молоко,

мясо двух-трех видов,

рыба,

овощи свежие и замороженные,

фрукты,

выпечка, что-то сладкое,

приправы,

копченые колбасные изделия,

напитки,

кисломолочные продукты,

разные лакомства на перекусы,

полуфабрикаты тоже входят в продуктовую корзину парня. Шутит, что не брезгует ими и это довольно часто спасает от голода после напряженного рабочего дня.

Бесплатный совет: на походе в супермаркет можно значительно сэкономить, если обращать внимание на акционные товары так называемых "газеток" и завести карту постоянного покупателя на кассе. Обычно акции на определенные продукты продолжаются от нескольких дней до недели,

– делится Антон.

Что не стоит делать, когда покупаете продукты

Украинский мигрант отмечает, что украинцы в Польше, как и большинство иностранцев где угодно в других странах мира, имеют тенденцию смотреть на цену в магазине, переводить ее в гривну и по этому показателю решать, дорогой тот или иной товар или дешевый.

Он объясняет, что это совсем неправильный подход, учитывая две причины: другая ценовая политика и другое соотношение стоимости товаров и минимального прожиточного минимума. Таким образом, в супермаркете один товар может казаться дорогим, когда на самом деле он дешевый, а другой – дешевым, когда действительно дорогой. "Совет: не переводите цены в гривны, приспособьтесь к злотому", – отмечает он.

Расходы на кофе и поход в заведение

На кофе парень тратит около 50 – 60 злотых в неделю, но иногда экономит и готовит дома и берет с собой.

Не очень дорого обойдутся и выходы в общепит, но, как в Украине, все зависит от уровня самого заведения.

В обычном бистро комплексный обед может обойтись в 30 – 40 злотых, в то время как поход в приличный ресторан будет стартовать от 70 злотых примерно и может доходить до нескольких сотен.

По данным сайта Numbeo, обед вне дома будет стоить: 40 злотых – в недорогом заведении (от 25 до 56 злотых);

200 злотых – в ресторане средней ценовой категории (от 120 до 300 злотых);

28,50 злотых – меню в McDonalds (от 25 до 32 злотых).

Расходы на транспорт

Украинец в Варшаве пользуется городским общественным транспортом, такси или служебным транспортом. В основном это первый вариант. Проезд в варшавском общественном транспорте оплачивается на время. Существуют билеты на:

20 минут проезда – 3,40 злотых,

75 минут проезда – 4,40 злотых.

Есть еще менее популярные суточные билеты, групповые и другие. Но для экономии собственных средств и времени Антон советует приобрести проездной, называемый karta mejska. Он рассказывает, что существует несколько видов: для первой зоны, то есть самого города, – 110 злотых, для второй зоны – окрестностей, и 180 злотых сразу для обеих зон.

Стоимость такси очень изменчива в зависимости от района и расстояния поездки, но для тех, кто предпочитает этот вид транспорта, советую старый добрый Uber. В 80% водитель будет украиноязычным или русскоязычным,

– делится Антон.

Сколько стоит жизнь в Варшаве

Приблизительные месячные расходы семьи из четырех человек составляют около 10 тысяч злотых без арендной платы.

Ориентировочные месячные расходы на одного человека составляют почти 3 тысячи злотых без учета арендной платы.

Варшава на 40% дороже Киева, согласно индексу стоимости жизни.

Арендная плата в Варшаве в среднем на 103% выше, чем в Киеве.

Данные и цены взяты с сайта Numbeo, который определяет индекс качества жизни в разных странах, опираясь на комментарии местного населения.