28-річний Антон розповідає 24 Каналу, що переїхав з Запоріжжя у Польщу у 2018 році. Спершу жив у місті Жешув, а потім перебрався до Варшави. За майже п'ять років за кордоном змінив й декілька робіт: працював помічником кухаря, офіціантом, а наразі менеджером з управління обслуговуючим персоналом у готелі.

Читайте також Дорожчі овочі та обвал цін на яйця: що чекає на українців навесні

Робота та дохід у Польщі

Українець розповідає, що вже декілька років з перервами працює менеджером з управління обслуговуючим персоналом в готельному бізнесі, тож ділиться з нами скільки реально можуть заробити офіціанти та покоївки.

Година роботи офіціанта під час обслуговування банкета стартує від 17 злотих. Переважно максимум за один день вдасться 238 злотих, оскільки робочий день в середньому триває від 6 до 14 годин. Антон розповідає, що у них в готелі працюють як постійно, так і приходять на підробіток.

під час обслуговування банкета стартує від 17 злотих. Переважно максимум за один день вдасться 238 злотих, оскільки робочий день в середньому триває від 6 до 14 годин. Антон розповідає, що у них в готелі працюють як постійно, так і приходять на підробіток. Також хлопець займається пошуком покоївок . Тут за годину роботи вам заплатять 17 злотих.

. Тут за годину роботи вам заплатять 17 злотих. На один злотий більше – 18 злотих за годину можуть заробити посудомийники.

Важливо! Вище вказана погодинна оплата праці, наведена після оподаткування – нетто.

Розмір ж зарплати Антона, як менеджера з управління обслуговуючим персоналом, залежить від багатьох факторів. Тож сталої фактичної суми він не отримує.

Один місяць я можу заробити трохи більш як чотири тисячі злотих, які зазначені в моєму трудовому договорі (умові о праці). Інший більш вдалий місяць приносить вісім і дев’ять тисяч злотих, але різницю між офіційним заробітком і неофіційним я отримую в конверті фактично,

– ділиться він.

Хлопець розповідає, що подібна схема працює серед більшості польських працедавців в дрібному і середньому бізнесі. Причина – високий відсоток податку. Разом з тим Антон підкреслює, що кожен працює так на свій страх та ризик, бо податкова служба час від часу все ж влаштовує перевірки для бізнесу.

В Польщі за оподаткування своїх працівників повністю бере відповідальність працедавець, як і за їх боргові зобов’язання стосовно податків, як за звітність, як за перерахування в податкову службу,

– наголошує Антон.

Розмір податків

Українець розповідає, що система оподаткування у Польщі та в Україні різниться. Якщо ми звикли сплачувати податки щомісячно, або ж поквартально, то у Польщі відсоток податку залежить він річного доходу.

Податкова ставка Антона наразі складає 18%, з огляду на його річний дохід. Соціальні відрахування не змінюються в залежності від рівня заробітку і становлять 22,6%, в які входить:

плата за обов’язкове медичне страхування,

відрахування в пенсійний фонд, на випадок інвалідності та на випадок непрацездатності.

Тож разом роботодавець за хлопця сплачує 40,6%.

Частину податку можна повернути

Раз на рік фізична особа, яка хоч деякий час працювала в Польщі та сплачувала податок з доходів фізичних осіб, має право отримати повернення частини податку.

Цей відсоток теж абсолютно індивідуальний і сталої суми та відсотка для нього не існує, лише формула обчислення. Я маю зазвичай близько 600 злотих. Нехай раз на рік, але це хороший бонус,

– розповідає українець.

Скільки українців працевлаштувались у Польщі Згідно з даними польського видання PAP, на початку лютого 2023 року, у Польщі працюють вже близько 900 тисяч громадян України. За офіційними даними, з початку війни близько 1,5 мільйонів біженцям з України Польща надала статус тимчасового захисту, 500 з яких – діти. Такий тимчасовий захист відкриває українцям доступ до ринку праці у Польщі. Робота і можливості заробітку дають біженцям почуття гідності, стабільності та безпеки,

– зазначила міністерка сім'ї та соцполітики Польщі Марлена Малонг. Зауважте, що у більшості випадків робота не відповідає рівню освіти та кваліфікації українців. Однак з огляду на кількість працевлаштованих біженців можна дійти висновку, що більшість людей працездатного віку знайшли роботу.

Оренда житла

Специфіка оренди житла у Польщі

Українець Антон під час розмови з нами зауважив, що оренда житла для українців в Польщі – досить велика проблема з якою зіштовхується більшість наших співвітчизників. Здебільшого на важкість вирішення цього питання впливають два фактори: людський фактор і польське законодавство, яке стоїть не на стороні орендодавця.

За польським законодавством орендодавець не може виселити орендаря з помешкання, навіть якщо той припиняє за нього платити, як вказано в умові оренди, за умови що орендар не має іншого житла на території Польщі. Умову зазвичай підписують на термін від одного року, разом з тим хлопець зауважує, що цей момент завжди можна обговорити попередньо з орендодавцем.

Через такі жорсткі закони орендодавці неохоче співпрацюють з іноземцями, які не мають своєї нерухомості в країні. Ще в ті часи, коли на мене випала ця задача, закон був більш гнучким і при підписанні умови оренди ніхто не вимагав документи на власність іншої нерухомості, достатньо було написати розписку, що у випадку невиконання умов, орендар виселяється до певного готелю за такою-то адресою,

– ділиться власним досвідом Антон.

Чи легко переселенцям знайти житло в Польщі

Хлопець розповідає, що після початку повномасштабної війни прихистив у себе біженців, яким потім допомагав шукати житло. Вони з березня по кінець квітня 2022 року шукали українським переселенцям помешкання, як у межах Варшави, так і на околицях міста.

Після великої кількості відмов вони були вимушені звернутись до агентства, яке здає в оренду своє корпоративне мешкання українцям, але підкреслює, що коштувало це досить дорого.

По-перше, агенту треба було заплатити 50% від суми місячної оренди, потім депозит у розмірі подвійної місячної оплати за ту квартиру і на кінець подвійний депозит на оплату комунальних послуг. Оскільки ціни на оренду виросли в той час десь на 30 – 45%, то і в сумі вийшло добрих 12 тисяч злотих на двокімнатну квартиру на 40 квадратних метрів,

– розповідає Антон.

Українець додає, що родина мала кошти, тож змогла дозволити подібні витрати й вибору як такого у них особливо не було. Також зауважує, що відтоді й по сьогоднішній день ситуація з орендою житла для українців істотно не змінилася.

У скільки обходиться місячна оренда житла

Антон розповідає, що йому оренда житла коштує в середньому у 3,2 тисячі злотих за двокімнатну квартиру в спокійному районі недалеко центру. У цю суму входить орендна плата, комунальні послуги та адміністративні відрахування на обслуговування житлового комплексу (цілодобова охорона, технічне обслуговування, прибирання території, озеленення території, вивіз сміття тощо).

Ціна на мою квартиру підросла на тисячу злотих влітку 2022 року, коли інфляція в Польщі стала особливо відчутною. Але в порівнянні з ситуацією на житловому ринку Варшави це дуже доступно. Загалом за таке житло і такім районі доведеться за місяць викласти від чотирьох тисяч злотих. Бо навіть за одну кімнату просять вже 1,8 тисячі злотих щомісяця,

– додає хлопець.

Субсидії та компенсація за житлово-комунальні послуги

Наш герой також розповів, що у Польщі існують так звані житлові субсидії, але для українців вони здебільшого на папері. Він особисто не користується ними й в принципі не знає жодного українця, який би отримав таку компенсацію.

Для поціновувачів пригод завжди можна сходити в місцевий уженд і спробувати зламати систему,

– жартує Антон.

Може зацікавити! В Україні субсидію на житлово-комунальні послуги отримують 2,3 мільйона українських домогосподарств, а середній розмір субсидії складає 1 684 гривні.

Витрати на їжу

Продуктовий кошик

Серед поляків так повелося, що закупки продуктів відбуваються раз на тиждень і робиться це зазвичай в п’ятницю – суботу, а потім протягом тижня вони вже докуповують якісь дрібні речі за потребою,

– розповідає Антон.

Українець зауважує, що у неділю всі магазини в місті закриті, окрім мережі так званих "Жабок", де можна купити маленький набір продуктів. Тижневий кошик йому обходиться приблизно у 200 – 250 злотих. Іноді більше, якщо захочеться приготувати щось незвичне.

Зазвичай у продуктовому списку українця:

молоко,

м’ясо двох – трьох видів,

риба,

овочі свіжі та заморожені,

фрукти,

випічка, щось солодке,

приправи,

копчені ковбасні вироби,

напої,

кисломолочні продукти,

різні смаколики на перекуси,

напівфабрикати теж входять у продуктовий кошик хлопця. Жартує, що не гидує ними й це досить часто рятує від голоду після напруженого робочого дня.

Безкоштовна порада: на поході в супермаркет можна значно зекономити, якщо звертати увагу на акційні товари з так званих "газеток" і завести карту постійного покупця на касі. Зазвичай акції на певні продукти тривають від кількох днів до тижня,

– ділиться Антон.

Що не варто робити, коли купуєте продукти

Український мігрант зауважує, що українці в Польщі, як і більшість іноземців де завгодно в інших країнах світу, мають тенденцію дивитися на ціну в магазині, переводити її на гривню і по цьому показнику вирішувати, дорогий той чи інший товар, чи дешевий.

Він пояснює, що це геть не правильний підхід з огляду на дві причини: інша цінова політика та інше співвідношення вартості товарів до мінімального прожиткового мінімуму. Таким чином в супермаркеті один товар може здаватися дорогим, коли насправді він дешевий, а інший – дешевим, коли насправді дорогий. "Порада: не переводьте ціни на гривні, пристосуйтеся до злотого", – наголошує він.

Витрати на каву та похід у заклад

На каву хлопець витрачає близько 50 – 60 злотих на тиждень, але іноді економить й готує вдома та бере з собою.

Не дуже дорого обійдуться і виходи до закладів громадського харчування, але, як в Україні, все залежить від рівня самого закладу.

У звичайному бістро комплексний обід може обійтися в 30 – 40 злотих, в той час, як похід в пристойний ресторан стартуватиме від 70 злотих приблизно і може доходити до кілька сотень.

За даними сайту Numbeo, обід не вдома коштуватиме: 40 злотих – у недорогому закладі (від 25 до 56 злотих);

200 злотих – у ресторані середньої цінової категорії (від 120 до 300 злотих);

28,50 злотих – меню у McDonalds (від 25 до 32 злотих).

Витрати на транспорт

Українець у Варшаві користується міським громадським транспортом, таксі, або службовим транспортом. Здебільшого це перший варіант. Проїзд у варшавському громадському транспорті оплачується на час. Існують білети на:

20 хвилин проїзду – 3,40 злотих,

75 хвилин проїзду – 4,40 злотих.

Є ще менш популярні добові білети, групові та інші. Але для економії власних коштів і часу Антон радить придбати проїзний, який називається karta mejska. Він розповідає, що він існує декількох видів: для першої зони, тобто самого міста, – 110 злотих, для другої зони – околиці та 180 злотих одразу для обох зон.

Вартість таксі дуже мінливе в залежності від району та відстані поїздки, але для тих, хто віддає перевагу цьому виду транспорту, раджу старий добрий Uber. У 80% водій трапиться україномовним, або російськомовним,

– ділиться Антон.

Скільки коштує життя у Варшаві

Приблизні місячні витрати сім’ї з чотирьох осіб становлять майже 10 тисяч злотих без орендної плати.

Орієнтовні місячні витрати на одну особу складають майже 3 тисячі злотих без врахування орендної плати.

Варшава на 40% дорожча за Київ, згідно з індексом вартості життя.

Орендна плата у Варшаві в середньому на 103% вища, ніж у Києві.

Дані та ціни взяті з сайту Numbeo, який визначає індекс якості життя у різних країнах, опираючись на коментарі місцевого населення.