Пересчет пенсий в марте
В начале марта правительство Украины увеличило пенсии на 19,7% для более 10,5 миллиона человек. Следовательно, минимальный размер повышения составил 100 гривен, а максимальный — 1 500 гривен.
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Как проверить сумму повышения
В Пенсионном фонде можно узнать результат перерасчета пенсий. Это можно сделать с помощью вебпортала.
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Советы, как проверить размер пенсии после индексации:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга.
- После этого в боковом меню выберите раздел Моя пенсия.
- Просмотрите информацию о перерасчете своей пенсии.
Как узнать размер пенсии после индексации / Инфографика Пенсионного фонда