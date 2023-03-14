Пересчет пенсий в марте

В начале марта правительство Украины увеличило пенсии на 19,7% для более 10,5 миллиона человек. Следовательно, минимальный размер повышения составил 100 гривен, а максимальный — 1 500 гривен.

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Важно, что проиндексировали только основной размер пенсии без каких-либо доплат. В соответствии минимальная пенсия поднялась с почти 2 100 гривен до 2 520 гривен независимо от возраста и стажа.

Как проверить сумму повышения

В Пенсионном фонде можно узнать результат перерасчета пенсий. Это можно сделать с помощью вебпортала.

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Советы, как проверить размер пенсии после индексации:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга.

После этого в боковом меню выберите раздел Моя пенсия.

Просмотрите информацию о перерасчете своей пенсии.

Как узнать размер пенсии после индексации / Инфографика Пенсионного фонда