Компенсационные выплаты для пенсионеров

Первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что в этом году большинство получат компенсационные выплаты. Но при условии, что получаемые ими пенсии меньше 10 340 тысяч гривен.

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Пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 гривен;

Возраст 75 – 80 лет – до 456 гривен;

Старше 80 лет – до 570 гривен.

Напоминаем, что с 1 марта почти всем категориям пенсионеров проиндексировали пенсионные выплаты. Не получат повышения личности с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий, ведь их выплаты привязаны к прожиточному минимуму.

Индексацию получили даже те, кому не обещали

В 2023 году были проиндексированы пенсии тех граждан, которые получают наименьшие выплаты. Интересно, что раньше они не подлежали такому повышению. Все потому, что их размер пенсий:

был привязан к прожиточному минимуму,

поэтому раньше пересматривался только при росте прожиточного минимума.

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К сожалению, тенденция такова, что в предыдущие годы прожиточный минимум рос гораздо медленнее, чем темпы индексации. В этом году, чтобы исправить ситуацию, что наименьшие пенсии росли медленнее всего, эти выплаты были включены в индексацию,

– добавила заместительница.

К слову, более 4 миллионов пенсионеров, получающих самые маленькие пенсии, могут рассчитывать на это повышение.