Компенсационные выплаты для пенсионеров
Первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что в этом году большинство получат компенсационные выплаты. Но при условии, что получаемые ими пенсии меньше 10 340 тысяч гривен.
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- Пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 гривен;
- Возраст 75 – 80 лет – до 456 гривен;
- Старше 80 лет – до 570 гривен.
Индексацию получили даже те, кому не обещали
В 2023 году были проиндексированы пенсии тех граждан, которые получают наименьшие выплаты. Интересно, что раньше они не подлежали такому повышению. Все потому, что их размер пенсий:
- был привязан к прожиточному минимуму,
- поэтому раньше пересматривался только при росте прожиточного минимума.
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К сожалению, тенденция такова, что в предыдущие годы прожиточный минимум рос гораздо медленнее, чем темпы индексации. В этом году, чтобы исправить ситуацию, что наименьшие пенсии росли медленнее всего, эти выплаты были включены в индексацию,
– добавила заместительница.
К слову, более 4 миллионов пенсионеров, получающих самые маленькие пенсии, могут рассчитывать на это повышение.