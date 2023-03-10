Изменил государство – не получил пенсии

Обратите внимание, в законодательстве Украины каждому гражданину гарантируется право на пенсионное обеспечение даже осужденным.

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Однако в 3 законопроектах, которые разработали в Минсоцполитики, предлагают временно лишать пенсионных выплат, если пенсионеры совершили уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины.

Речь идет о проектах:

"О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины";

"О внесении изменения в статью 142 Закона Украины О судоустройстве и статусе судей относительно порядка выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины ";

"О внесении изменений в Уголовно-исполнительной кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно порядка выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины".

При каких условиях украинцы могут не получить пенсии

Те лица, которые осуждены за действия, направленные на насильственную смену власти, посягательства на территориальную целостность, государственную измену или коллаборационизм, будут лишены пенсии.

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Любопытно, что лишение выплат не навсегда. Ее будут возвращать сразу после отбытия наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы за совершение соответствующего уголовного правонарушения.