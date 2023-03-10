Зрадив державу – не отримав пенсії

Зверніть увагу, у законодавстві України кожному громадянинові гарантується право на пенсійне забезпечення, навіть засудженим.

Цікаво Овочі в Україні можуть подорожчати ще сильніше: які ціни зараз

Однак, у 3 законопроєктах, які розробили в Мінсоцполітики, пропонують тимчасово позбавляти пенсійних виплат, якщо пенсіонери вчинили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України.

Мова йде про проєкти:

"Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України";

"Про внесення зміни до статті 142 Закону України Про судоустрій і статус суддів щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України";

"Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України".

За яких умов українці можуть не отримати пенсії

Ті особи, які засуджені за дії, спрямовані на насильницьку зміну влади, посягання на територіальну цілісність, державну зраду, чи колабораціонізм, будуть позбавлені пенсії.

До теми Вийти на пенсію можна до 60: в уряді назвали 3 категорії українців

Цікаво, що позбавлення виплат не назавжди. Її повертатимуть одразу ж після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення відповідного кримінального правопорушення.