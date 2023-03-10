У скільки найчастіше українці виходять на пенсію

Нагадуємо, що в Україні вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж. Відтак відповідно до цього для отримання пенсії у 2023 році після досягнення 60 років необхідно мати не менше 30 років стажу.

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Після досягнення 63 років – не менше 20 років,

У віці 65 років – не менше 15 років стажу.

Проте щороку українським пенсіонерам все складніше виконувати вікові вимоги для виходу на пенсію. За статистикою поступово до 60% старшого віку громадян не зможуть виконувати усі критерії.

Хто може отримати пенсію до 60 років

У Пенсійному фонді виділили 3 категорії громадян, які можуть вийти на пенсію за віком ще до 60 років. Це можна зробити особам:

які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва;

які мають особливий статус, зокрема учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників й захисниць України; багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей; громадянам, яким на час звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників або за станом здоров’я залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;

учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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Запам'ятайте, що такі пенсії призначаються на термін безстроково. А їхній розмір залежить від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.