У скільки пенсіонери виходитимуть на пенсію

Ще у далекому 2017 році в Україні запровадили осучаснення пенсії щороку, а крім того, посилили вимоги для того, щоб вчасно виходити на заслужений відпочинок. Відтак щоб у 2023 році вийти на пенсію у 60 років потрібно 30 років стажу.

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Людям, які хочуть вийти на пенсію за віком потрібно мати у наявності від 20 до 30 років страхового стажу після досягнення 63-річного віку.

Якщо ж стаж становить від 15 до 20 років – то вийти на пенсію вдасться тільки після досягнення 65-річного віку.

Виходить, що третина громадян, яким виповнилося 60 років, не зможуть вийти на пенсію. Потрібно чекати 63 або 65 років.

Середня пенсія українців

Щороку вікові вимоги для виходу на пенсію збільшується. Але через це середній стаж "нових" пенсіонерів стрімко зменшується. До прикладу, поступово до 60% українців не зможуть відповідати цим критеріям для того, щоб вийти на пенсію.

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За даними Пенсійного фонду внески на пенсію роблять лише 10,7 мільйона українців. І це при тому, що пенсії одержують ті ж 10,7 мільйона осіб. Середній же розмір пенсії становить 4 766 гривень. Але для того, щоб забезпечити таку цифру, середня українська зарплата повинна становити понад 21,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, що цьогоріч середня зарплата знаходиться на рівні 18 тисяч гривень.