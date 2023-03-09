Яким пенсіонерам підвищать пенсії з 1 квітня

Нагадуємо, що у березні майже усім категоріям пенсіонерів підвищать пенсії. Однак є такі, кому після березневої індексації перерахують виплати ще й з 1 квітня. Це стосується тих пенсіонерів, що попри свій статус продовжують працювати.

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Важливо, що розмір квітневого перерахунку здійснюватиметься індивідуально з урахуванням набутого стажу та розміру офіційної заробітної плати.

Крім того, новий розмір пенсії працюючого пенсіонера визначатиметься:

через множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку;

а перерахунок буде здійснено автоматично без необхідності в особистому зверненні до органів ПФУ.

Як зміниться мінімальна пенсійна виплата після березневої індексації

Відповідно до розрахунків, проіндексована мінімальна пенсія зросте до 2 520 гривень. До цього вона становила майже 2 100 гривень. Максимальний розмір підвищення становитиме 3 1 20 гривень.

Пенсіонери, що досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років, отримають до 3 120 гривень;

Тим кому, виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20 – 25 років — теж до 3 120 гривень;

у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років — до 3 000 гривень;

у віці до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи) — до 2 760 гривень.

Кого не торкнеться підвищення навесні

Мова йде про такі категорії, а саме:

особи, що працюють та які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2 100 гривень;

прокурорам-пенсіонерам;

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