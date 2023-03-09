Каким пенсионерам повысят пенсии с 1 апреля

Напомним, что в марте почти всем категориям пенсионеров повысят пенсии. Однако есть такие, кому после мартовской индексации будут перечислены выплаты еще и с 1 апреля. Это касается тех пенсионеров, которые, несмотря на свой статус, продолжают работать.

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Важно, что размер апрельского перерасчета будет производиться индивидуально с учетом приобретенного стажа и размера официальной заработной платы.

Кроме того, новый размер пенсии работающего пенсионера будет определяться:

из-за умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка;

а перерасчет будет произведен автоматически без необходимости в личном обращении в органы ПФУ.

Как изменится минимальная пенсионная выплата после мартовской индексации

Согласно расчетам, проиндексированная минимальная пенсия вырастет до 2 520 гривен. До этого она составляла около 2 100 гривен. Максимальный размер повышения составит 3 120 гривен.

Пенсионеры, достигшие 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30 – 35 лет, получат до 3 120 гривен;

Тем кому исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20 – 25 лет – тоже до 3 120 гривен;

в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж 30 – 35 лет – до 3 000 гривен;

в возрасте до 70 лет, работающих и имеющих страховой стаж 30 – 35 лет (и лицам с инвалидностью I группы) – до 2 760 гривен.

Кого не коснется повышения весной

Речь идет о таких категориях, а именно:

лица, работающие и имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых достигает 2 100 гривен;

прокурорам-пенсионерам;

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