Спорный вопрос

Как выяснилось, причиной не получить субсидию может стать то, что один из взрослых членов семейства нигде не учится и не работает. И даже если он работает, но официально получает зарплату ниже минимальной, то семья помощь все равно не получит.

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Однако с начала полномасштабного вторжения реальное количество безработных в Украине резко возросло, поэтому трудоустроиться сейчас еще той квест. И в то же время именно поэтому можно не получить помощь, которая иногда так нужна.

Важно, что отказать в помощи могут и тем, кто не платил за коммунальные услуги более 3 месяцев.

Кто может не получить субсидии

Кроме того, субсидию не дадут, если:

семья имеет квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом более 230 квадратных метров. Правда, это ограничение не касается детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством;

семья владеет транспортным средством, которому не более 5 лет;

семья имеет два или более транспортных средств, которым не больше 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;

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