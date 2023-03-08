Как стать меценатом для пенсионеров

Во время эфира телемарафона Дария Марчак, заместитель министра социальной политики Украины, заявила, что постановление Пенсионного фонда о механизме меценатских пенсий, одобренное Минюстом, заработает уже в ближайшее время.

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Напоминаем, что в 2022 году Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий.

Отметим, что согласно постановлению такие благотворительные взносы могут осуществляться обезличенно или в пользу конкретного человека. К примеру, кто получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде.

Кто может осуществить благотворительные взносы

По словам заместителя, любое лицо, гражданин, проживающий в Украине, границей, может осуществить по своему усмотрению благотворительное пожертвование.

Это поможет помочь увеличить размер пенсий, к примеру, вашим родителям или бабушкам и дедушкам.

Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня (6 марта, — Ред.) Министерство юстиции должно уже обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий,

– добавила Марчак.

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Каким будет средний размер пенсии после индексации

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль после индексации средний размер пенсий с 4,6 тысячи гривен пересечет отметку в 5 тысяч гривен.

Минимальная сумма увеличения выплат в марте составит 100 гривен, а максимальная 1 500 гривен. Сумма зависит от вида пенсии и размера основной пенсионной выплаты.

Кроме того, не только в марте произойдет повышение. Некоторые пенсионеры получат свои средства с 1 апреля и 1 июля. О ком идет речь – читайте здесь.