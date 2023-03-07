Каким жителям рассчитывать на доплату

Речь идет о пенсионерах, которые, например, живут в Закарпатской области. По данным Пенсионного фонда, из 250 000 человек более 50 000 проживают в горной местности.

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Обратите внимание, что такая доплата будет принадлежать не только тем, кто постоянно проживает в горной местности, а пенсионерам-переселенцам, которые в результате вынужденно переехали в такую местность.

Кроме того, согласно индексации, теперь средняя пенсия в Украине будет составлять не 4,6 тысячи гривен, а впервые за годы независимости 5 тысяч гривен.

Как получить надбавку

Для этого пенсионерам необходимо:

приобрести статус жителя горного населенного пункта и, соответственно, получить удостоверение.

обратиться в местные органы власти или в Центр предоставления административных услуг по этому поводу.

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Следовательно, минимальная пенсионная выплата для пенсионеров составит не 2100 гривен, а уже 2520 гривен независимо от возраста и стажа.