Каким жителям рассчитывать на доплату
Речь идет о пенсионерах, которые, например, живут в Закарпатской области. По данным Пенсионного фонда, из 250 000 человек более 50 000 проживают в горной местности.
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Кроме того, согласно индексации, теперь средняя пенсия в Украине будет составлять не 4,6 тысячи гривен, а впервые за годы независимости 5 тысяч гривен.
Как получить надбавку
Для этого пенсионерам необходимо:
- приобрести статус жителя горного населенного пункта и, соответственно, получить удостоверение.
- обратиться в местные органы власти или в Центр предоставления административных услуг по этому поводу.
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Следовательно, минимальная пенсионная выплата для пенсионеров составит не 2100 гривен, а уже 2520 гривен независимо от возраста и стажа.
- Для тех, кому исполнилось 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30 – 35 лет – пенсия будет составлять до 3 120 гривен;
- Исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20 – 25 лет – до 3 120 гривен;
- От 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж 30 – 35 лет – до 3 000 гривен;
- До 70 лет, работающих и имеющих страховой стаж 30 – 35 лет (и лицам с инвалидностью I группы) – до 2 760 гривен.