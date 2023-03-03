Повысят даже тем, кому не обещали

Обратите внимание, что в 2023 году правительство Украины провело расширенную индексацию с 1 марта. Теперь пенсионеры получат повышение почти на 20%.

Актуально Украинцам подняли пенсии: кому и на сколько

Если раньше военные пенсионеры, ученые, госслужащие и пенсионеры с минимальной пенсией не получали индексацию, то в этом году новый размер выплат получит практически каждый пенсионер.

Минимальная прибавка к пенсиям составит 100 гривен. В то же время максимальная – 1 500 гривен. Средний размер повышения будет на уровне 400 – 700 гривен.

Сколько получат пенсионеры

Минимальная пенсия;

В Украине минимальная пенсия составляет 2 093 гривны, и получают ее около 4 миллионов человек. По словам министерки соцполитики Оксаны Жолнович, минимальную пенсию проиндексируют также на 19,7%.

Следовательно, пенсионеры получат от 420 до 520 гривен, то есть в сумме гражданин будет получать около 2500 гривен ежемесячно.

пенсионеры, которым признали пенсию с 2020 года;

Такой категории граждане не получат индексацию в марте, но их ожидает повышение – 100 гривен.

Пенсионеры, достигшие определенного возраста;

Тем, кому от 70 до 75 лет, будут доплачивать 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а старше 80 лет – 570 гривен.

Пенсии ученым и чиновникам

В марте получат индексацию только военные пенсионеры, но уже в июле на индексацию могут рассчитывать ученые и чиновники. Их пенсия также увеличится на 19,7%.

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Интересно, если сравнить уровень роста цен на продукты и пенсию украинцев с индексацией, этого все равно будет мало. Ведь, по подсчетам, пенсия должна составлять примерно 4 тысячи гривен.