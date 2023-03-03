Підвищать навіть тим, кому не обіцяли

Зверніть увагу, що у 2023 році уряд України провів розширену індексацію з 1 березня. Тепер пенсіонери отримають підвищення на майже 20%.

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Якщо раніше військові пенсіонери, науковці, держслужбовці та пенсіонери із мінімальною пенсією не отримували індексації, то цього року новий розмір виплат отримає практично кожен пенсіонер.

Мінімальна надбавка до пенсій становитиме 100 гривень. Водночас максимальна – 1 500 гривень. Середній розмір підвищення буде на рівні 400 – 700 гривень.

Скільки отримають пенсіонери

Мінімальна пенсія;

В Україні мінімальна пенсія становить 2 093 гривні, і отримують її близько 4 мільйонів осіб. За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, мінімальну пенсію проіндексують також на 19,7%.

Відтак пенсіонери отримають від 420 до 520 гривень, тобто у сумі громадянин отримуватиме близько 2 500 гривень щомісяця.

Пенсіонери, яким признали пенсію з 2020 року;

Такої категорії громадяни не отримають індексацію у березні, але їх очікує підвищення – 100 гривень.

Пенсіонери, які досягли певного віку;

Тим, кому від 70 до 75 років, – доплачуватимуть 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а старші 80 років – 570 гривень.

Пенсії вченим та чиновникам

У березні отримають індексацію лише військові пенсіонери, але вже у липні на індексацію можуть розраховувати й вчені та чиновники. Їхня пенсія також збільшиться на 19,7%.

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Цікаво, якщо зрівняти рівень зростання цін на продукти та пенсію українців з індексацією, цього все одного буде замало. Адже, за підрахунками, пенсія повинна становити приблизно 4 тисячі гривень.