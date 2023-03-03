Підвищать навіть тим, кому не обіцяли
Зверніть увагу, що у 2023 році уряд України провів розширену індексацію з 1 березня. Тепер пенсіонери отримають підвищення на майже 20%.
Актуально Українцям підняли пенсії: кому і на скільки
Якщо раніше військові пенсіонери, науковці, держслужбовці та пенсіонери із мінімальною пенсією не отримували індексації, то цього року новий розмір виплат отримає практично кожен пенсіонер.
Скільки отримають пенсіонери
- Мінімальна пенсія;
В Україні мінімальна пенсія становить 2 093 гривні, і отримують її близько 4 мільйонів осіб. За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, мінімальну пенсію проіндексують також на 19,7%.
- Пенсіонери, яким признали пенсію з 2020 року;
Такої категорії громадяни не отримають індексацію у березні, але їх очікує підвищення – 100 гривень.
- Пенсіонери, які досягли певного віку;
Тим, кому від 70 до 75 років, – доплачуватимуть 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а старші 80 років – 570 гривень.
Пенсії вченим та чиновникам
У березні отримають індексацію лише військові пенсіонери, але вже у липні на індексацію можуть розраховувати й вчені та чиновники. Їхня пенсія також збільшиться на 19,7%.
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Цікаво, якщо зрівняти рівень зростання цін на продукти та пенсію українців з індексацією, цього все одного буде замало. Адже, за підрахунками, пенсія повинна становити приблизно 4 тисячі гривень.