Березнева індексація: чи всі отримають підвищення

В ефірі телемарафону міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович запевнила, що цьогоріч індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів.

Читайте також Чи проіндексують пенсію працюючим пенсіонерам, – відповідь Мінсоцполітики

Нагадуємо, що ще раніше почали ширитися чутки про те, чи всі можуть розраховувати на підвищення. Бо за формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище мінімальної.

Цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також,

– додала Жолнович.

На які суми розраховувати пенсіонерам

Зверніть увагу, що проіндексують лише основи пенсії без врахування будь-яких інших доплат. А чим більше у вас пенсія, тим більшим буде і перерахунок.

Відомо, що 1 квітня перерахунок пенсій відбудеться й для пенсіонерів, які працюють, з урахуванням збільшеного стажу. А з 1 липня індексація відбудеться для військових пенсіонерів, науковців-пенсіонерів та пенсіонерів-держслужбовців.!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r

Є категорії яким не проіндексують пенсії

Мова йде про тих, у кого пенсія призначена у 2020 – 2022 роках. Відтак підвищення вони отримають лише на суму в 100 гривень. Їхні пенсії набагато вищі, ніж у тих громадян, що мають такий самий стаж, але пенсію почали отримувати до 2020 року.

Цікаво Українці з найнижчими пенсіями також отримають підвищення у березні

Напрямок, визначений урядом як ключовий для проведення індексації, – це підтримка найбільш вразливих категорій громадян. Справедливим є забезпечити індексацію доходів передусім громадянам, які отримують найменші виплати,

– розповіла міністерка соціальної політики.