Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он объясняет, что удешевление топлива, которое испытывают украинцы в течение последних месяцев, является результатом насыщенности рынка российскими нефтепродуктами.

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Это хорошо, что мы с горючим. Более того, с начала года бензин и дизтопливое потери 4 – 5 гривен на литре или 8-10%. Но чемпионом является сжиженный газ – подешевел тоже на 5 грн, но это составляет 20%! Вроде бы, неплохо. Но это удешевление автогаза происходит в основном благодаря увеличению доли российского ресурса,

– пишет эксперт.

Как России удается обходить санкции

Россия скрывает происхождение своих нефтепродуктов, делая "миксы" с нефтепродуктами других стран. Далее эти смеси импортируются под видом польских, литовских и латвийских нефтепродуктов с евросертификатами.

При этом, согласно европейскому законодательству, если в смеси до 49% российского горючего, то оно уже не считается российским.

Правда, есть большие сомнения, что в этих чудо-миксах есть что-то кроме российского. Отдельные партии автогаза оформляются просто на основании паспортов качества латвийских хранилищ, куда кроме российского ресурса больше ничего не поступает.

– пишет Сергей Куюн.

Эксперт добавляет, что если раньше такие махинации производились только с автогазом, то теперь "мешают" и российское дизтопливо. Таким образом, дизтопливо неожиданно начали экспортировать такие страны как Египет и Албания, которые в большинстве своем даже не имеют собственной нефтепереработки.

Отдельная тема – Турция. И импортирует и российскую нефть, и российские нефтепродукты. Трейдеры говорят, что сильно там не заморачиваются – на морских терминалах "перебивают" паспорта и это горючее превращается в турецкое, то есть неподсанкционное. В феврале "турецкого" горючего было 50 тысяч тонн или 10% от общего импорта,

– написал эксперт.

Кроме того, отмечает он, из турецких портов в Украину было импортировано 50 тысяч тонн индийского дизтоплива. Это составляет 20% общего февральского импорта. То есть если Европа блокирует подобные операции благодаря контролю аналитиков, то в Украину они могут попадать беспрепятственно.

Характерно, что подобные грузы в Европу не проходят. И главный фильтр здесь - банковская система: аналитики отслеживают товарные потоки, обнаруживают токсичные грузы и отказывают в финансировании этих операций. Но уже есть ответ рынка и на это – азиатские и арабские банки,

– объясняет эксперт.

Дело в том, что по закону в Украину нет запрета на импорт российских нефтепродуктов. Для таможенного оформления достаточно любого паспорта качества, а сертификат происхождения не обязателен. То есть если таможня откажется от оформления, может вполне законно получить иск от грузовладельца.



Построение барьеров против российского горючего на нашей границе – новый вызов "топливному" фронту и государству в целом. Пока многие трейдеры пытаются воздерживаться от подозрительных партий и надеются на адекватные действия государства. Но если их не будет, при том в ближайшее время "кровавое" горючее быстро затопит страну,

– резюмирует Сергей Куюн.

Горючее в последнее время подешевело еще сильнее

Горючее на АЗС в Украине стабильно дешевеет уже второй месяц. Если сравнить цену по состоянию на 2 января и 27 февраля, то она снизилась на:

3,75 гривны – для бензина А-95+;

4,37 гривны – для бензина А-95;

4,43 гривны – для бензина A-92;

4,47 гривны – для дизельного горючего;

5,22 гривны – для автогаза.