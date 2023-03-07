Яким мешканцям розраховувати на доплату

Мова йде про пенсіонерів, які, до прикладу, живуть у Закарпатській області. За даними Пенсійного фонду, із 250 000 осіб понад 50 000 проживають у гірській місцевості.

Актуально На скільки в березні зросли пенсії за інвалідністю

Зверніть увагу, що така доплата належатиме не тільки тим, хто постійно проживає у гірській місцевості, а пенсіонерам-переселенцям, які через війну вимушено переїхали у таку місцевість.

Крім того, відповідно до індексації, тепер середня пенсія в Україні становитиме не 4,6 тисячі гривень, а вперше за роки незалежності 5 тисяч гривень.

Як отримати надбавку

Для цього пенсіонерам необхідно:

набути статусу мешканця гірського населеного пункту й, відповідно, отримати посвідчення.

звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг щодо цього.

До теми Неочікувані зміни: на індексацію можуть розраховувати навіть ті, кому не обіцяли

Відтак, мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів становитиме не 2 100 гривень, а вже 2 520 гривень незалежно від віку та стажу.