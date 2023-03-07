Яким мешканцям розраховувати на доплату
Мова йде про пенсіонерів, які, до прикладу, живуть у Закарпатській області. За даними Пенсійного фонду, із 250 000 осіб понад 50 000 проживають у гірській місцевості.
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Крім того, відповідно до індексації, тепер середня пенсія в Україні становитиме не 4,6 тисячі гривень, а вперше за роки незалежності 5 тисяч гривень.
Як отримати надбавку
Для цього пенсіонерам необхідно:
- набути статусу мешканця гірського населеного пункту й, відповідно, отримати посвідчення.
- звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг щодо цього.
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Відтак, мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів становитиме не 2 100 гривень, а вже 2 520 гривень незалежно від віку та стажу.
- Для тих, кому виповнилося 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років – пенсія становитиме до 3 120 гривень;
- Виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20 – 25 років — до 3 120 гривень;
- Від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років — до 3 000 гривень;
- До 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи) — до 2 760 гривень.