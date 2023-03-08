Як стати меценатом для пенсіонерів

Під час ефіру телемарафону Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України, заявила, що постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін'юстом запрацює вже найближчим часом.

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Нагадуємо, що у 2022 році Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій.

Зазначимо, що відповідно до постанови, такі благодійні внески можуть здійснюватися знеособлено або ж на користь конкретної людини. До прикладу, хто вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді.

Хто може здійснити благодійні внески

За словами заступниці, будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву.

Це зможе допомогти збільшити розмір пенсій, до прикладу, вашим батькам чи бабусям та дідусям.

Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні (6 березня, — Ред.) Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій,

– додала Марчак.

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Яким буде середній розмір пенсії після індексації

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після індексації середній розмір пенсій із 4,6 тисячі гривень перетне позначку у 5 тисяч гривень.

Мінімальна сума збільшення виплат у березні становитиме 100 гривень, а максимальна 1 500 гривень. Сума залежатиме від виду пенсії та розміру основної пенсійної виплати.

Крім того, не тільки у березні відбудеться підвищення. Деякі пенсіонери отримають свої кошти з 1 квітня та 1 липня. Про кого йде мова – читайте тут.