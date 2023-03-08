Однак деякі категорії пенсіонерів взагалі не отримають підвищення. Мова йде про наступні категорії:

  • працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2 100 гривень;
  • пенсії прокурорам;
  • пенсії в розмірі понад максимального розміру, визначеного законом;
  • отримувачам щомісячного довічного грошового утримання, – йдеться у відповіді на запит.

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Кому підвищать пенсію у квітні та липні

  • Як повідомляють у Мінсоцполітики, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які все ще працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу.
  • З 1 липня індексація торкнеться пенсії науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Їх підвищать також на 19,7%.