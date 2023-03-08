Однак деякі категорії пенсіонерів взагалі не отримають підвищення. Мова йде про наступні категорії:
- працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2 100 гривень;
- пенсії прокурорам;
- пенсії в розмірі понад максимального розміру, визначеного законом;
- отримувачам щомісячного довічного грошового утримання, – йдеться у відповіді на запит.
Цікаво Для кого пенсії у березні зросли на 1 500 гривень, а для кого – всього на 100 гривень
Кому підвищать пенсію у квітні та липні
- Як повідомляють у Мінсоцполітики, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які все ще працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу.
- З 1 липня індексація торкнеться пенсії науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Їх підвищать також на 19,7%.