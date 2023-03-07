Від чого залежатиме індексація

Заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко розповіла, що березнева індексація стосується усіх видів пенсій і визначається з урахуванням середньої заробітної плати за попередній рік.

Цікаво На скільки в березні зросли пенсії за інвалідністю

Ірина Ковпашко Заступниця голови правління Пенсійного фонду Пенсії індексувалися всі попередні роки. Але зростав основний розмір пенсії, визначений з урахуванням набутого стажу і зарплати. Більшість сьогоднішніх пенсіонерів отримували зарплату при СРСР і в результаті перерахунку людина могла не отримати жодної копійки більше.

Мінімальний розмір індексації

Ковпашко зауважила, що ПФУ прив'язав показники мінімальних розмірів виплат до показників вікових категорій. Тобто розмір пенсії кожного конкретного пенсіонера визначається індивідуально.

Тож на мінімальну доплату у 100 гривень можуть розраховувати молоді пенсіонери, яким виплати було призначено у 2020 – 2022 роках. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше.

Важливо! Перерахунок пенсій відбувається автоматично, тож українцям нікуди ходити не потрібно. Також Ковпашко зауважила, що близько 700 тисяч пенсіонерів отримують пенсії у понад 10 тисяч гривень.

Соціальна допомога

Що стосується соціальних виплат постраждалим від Чорнобильської катастрофи та пенсій звільненим із військової служби, а також деяким строковикам, то їх заплата буде проіндексована на 19,7%.

Зросте основний розмір виплат, до якої будуть встановлені надбавки, доплати та підвищення,

– пояснює Ковпашко.

Зверніть увагу! Зростання не може бути меншим, ніж на 100 гривень. Також проіндексована пенсія не може зрости більше, ніж на 1 500 тисячі гривень.

Військові пенсії

У цій постанові також передбачається, що пенсії військових зростуть на 19,7%. Підвищення відбудеться в рамках максимальної величини визначеної для пенсії: 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 20 930 грн, додала вона.