От чего будет зависеть индексация

Зампред правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко рассказала, что мартовская индексация касается всех видов пенсий и определяется с учетом средней заработной платы за предыдущий год.

Интересно На сколько в марте выросли пенсии по инвалидности

Ирина Ковпашко Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Пенсии индексировались все предыдущие годы. Но рос основной размер пенсии, определенный с учетом приобретенного стажа и зарплаты. Большинство сегодняшних пенсионеров получали зарплату при СССР и в результате пересчета человек мог не получить больше копейки.

Минимальный размер индексации

Ковпашко отметила, что ПФУ привязал показатели минимальных размеров выплат к показателям возрастных категорий. То есть, размер пенсии каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально.

Поэтому на минимальную доплату в 100 гривен могут рассчитывать молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020-2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.

Важно! Перерасчет пенсий происходит автоматически, так что украинцам никуда ходить не нужно. Также Ковпашко отметила, что около 700 тысяч пенсионеров получают пенсии более чем в 10 тысяч гривен.

Социальная помощь

Что касается социальных выплат пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и пенсий уволенным с военной службы, а также некоторым срочникам, то их плата будет проиндексирована на 19,7%.

Вырастет основной размер выплат, к которой будут установлены надбавки, доплаты и повышения,

– объясняет Ковпашко.

Обратите внимание! Рост не может быть меньше, чем на 100 гривен. Также проиндексированная пенсия не может вырасти больше чем на 1 500 тысяч гривен.

Военные пенсии

В этом постановлении также предполагается, что пенсии военных возрастут на 19,7%. Повышение состоится в рамках максимальной величины определенной для пенсии: 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, равную 20 930 грн, добавила она.