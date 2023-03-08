Однако некоторые категории пенсионеров вообще не получат повышения. Речь идет о следующих категориях:
- работающие лица, имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых достигает 2 100 гривен;
- пенсии прокурорам;
- пенсии в размере сверх максимального размера, определенного законом;
- получателям ежемесячного пожизненного денежного содержания, – говорится в ответе на запрос.
Интересно Для кого пенсии в марте выросли на 1500 гривен, а для кого – всего на 100 гривен
Кому повысят пенсию в апреле и июле
- Как сообщают в Минсоцполитики, с 1 апреля будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч все еще работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа.
- С 1 июля индексация коснется пенсий ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления. Их повысят также на 19,7%.