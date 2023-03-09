Перерахунок пенсій у квітні

З 1 квітня пенсії перерахують для 0,6 мільйона пенсіонерів, які продовжують працювати, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

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Зверніть увагу! Перерахунок відбувається автоматично, тож пенсіонерам не потрібно буде нікуди звертатись.

Різниця між перерахунком та індексацією

Перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак, в ефірі телемарафону, пояснила, що перерахунок та індексація пенсій — різні поняття.

Дарина Марчак Перша заступниця Міністра соціальної політики України Перерахунок відбувається, коли у вас змінюється якась із умов, яка враховується при нарахуванні вам пенсії. Наприклад, у вас змінюється грошове забезпечення чи стаж, який враховується. Наразі ми говоримо про здійснення перерахунку тільки для працюючих пенсіонерів, які досягли пенсійного віку, набули права на пенсію, але при цьому продовжують працювати.

Марчак пояснила, що для непрацюючих пенсіонерів перерахунок відбуватиметься, через те, що їм буде обраховано у їхній пенсійній формулі збільшений страховий стаж. Це призведе до збільшення їх пенсійних виплат.

Інших пенсіонерів чекатиме індексація пенсій, тобто корегування розміру пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередні роки.

Нагадаємо! Ще одна індексація відбудеться у липні. Виплати будуть проіндексовані на 19,7% для 22,7 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.