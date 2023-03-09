Перерасчет пенсий в апреле

С 1 апреля пенсии перечислят для 0,6 миллиона пенсионеров, продолжающих работать, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

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Обратите внимание! Пересчет происходит автоматически, так что пенсионерам не нужно будет никуда обращаться.

Разница между пересчетом и индексацией

Первая заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак, в эфире телемарафона, объяснила, что перерасчет и индексация пенсий – разные понятия.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины Пересчет происходит, когда у вас меняется какое-либо из условий, которое учитывается при начислении вам пенсии. Например, у вас меняется денежное довольствие или учитываемый стаж. Сейчас мы говорим об осуществлении перерасчета только для работающих пенсионеров, которые достигли пенсионного возраста, приобрели право на пенсию, но при этом продолжают работать.

Марчак объяснила, что для неработающих пенсионеров перерасчет будет происходить из-за того, что им будет рассчитан в их пенсионной формуле увеличенный страховой стаж. Это приведет к увеличению их пенсионных выплат.

Других пенсионеров будет ждать индексация пенсий, то есть корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы за предыдущие годы.

Напомним! Еще одна индексация пройдет в июле. Выплаты будут проиндексированы на 19,7% для 22,7 тысячи ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.