Наскільки піднялися ціни на овочі

З початку року суттєво подорожчали основні овочі: морква, огірки, томати та цибуля. Також дещо піднялася ціна на капусту. Водночас незначно знизилася вартість буряка та картоплі.

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Після п'ятимісячного зростання ціни на моркву становлять 41,98 гривні – порівняно із 25,69 гривні у січні. Огірки за 2 місяці подорожчали у середньому на 53,99 гривні – до 135,25 гривні. Томати у березні подорожчали на 36,83 гривні порівняно із січнем.

Овочі можуть продовжити дорожчати

На вартість овочів вплинули різні фактори. Одним із них стало зменшення врожаю через окупацію Херсонщини, адже саме там вирощувалось близько третини цибулі та четверта частина моркви. Нестача цих овочів компенсується імпортом з Туреччини та ЄС, однак внаслідок нещодавніх землетрусів логістика порушилася.

Однак, потрібно зауважити, що постачання дещо змінились, логістика трансформувалась. Тож певних категорій продуктів надходить менше, на що завжди реагує ринок. Головний експортер має деякі проблеми з логістикою через землетруси й тимчасово є зміни, або переломи. Це як, коли ви зупинили машину, вона простоює якийсь період часу і коли ви її відпускаєте – це не значить, що вона водночас змінить ситуацію на ринку, приїде й вивантажить ящик огірків чи помідорів,

– каже Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу.

Зокрема, з Туреччини постачалося близько 90% томатів. Керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев додає, що до того ж українські не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію в тій кількості, що потрібно.

Оперативно знайти іншого постачальника на такі обсяги томатів за ціною, яку була в змозі пропонувати нам Туреччина дуже проблематично. Водночас в Україні триває війна, зберігаються певні труднощі в енергосистемі, через це в цьому році може навіть зміститися виробництво місцевої продукції до більш теплого періоду, тобто масово український томат з'явиться в роздрібній торгівлі пізніше, ніж зазвичай. В будь-якому випадку зовнішні постачальники реагують і томати можуть привезти з будь-якої країни світу. Але їх пропозиція буде обмеженою і вони будуть дорогі,

– додає експерт.