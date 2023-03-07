Чому може виникнути дефіцит томатів

На українському ринку турецькі томати перевищують 90%. Через рішення про обмеження експорту, налагодити постачання помідор з нової країни займе тривалий час.

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Зверніть увагу, що турецьке обмеження вплине й на ціну томатів на українському ринку. Овочі можуть зрости на 50 – 70%, досягнувши 200 гривень за кілограм.

Чи зможуть українські помідори замінити турецькі

Керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев додає, що на ситуацію впливають й українські виробники, які у зв'язку різними обставинами, а саме бойові дії, ціни на пальне та погодні умови, не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію в тій кількості, що потрібно.

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Оперативно знайти іншого постачальника на такі обсяги томатів за ціною, яку була в змозі пропонувати нам Туреччина дуже проблематично. Водночас в Україні триває війна, зберігаються певні труднощі в енергосистемі, через це в цьому році може навіть зміститися виробництво місцевої продукції до більш теплого періоду, тобто масово український томат з'явиться в роздрібній торгівлі пізніше, ніж зазвичай. В будь-якому випадку зовнішні постачальники реагують і томати можуть привезти з будь-якої країни світу. Але їх пропозиція буде обмеженою і вони будуть дорогі,

– додає експерт.

Українські томати значно дорожчі за турецькі. А тому ціна може рекордно злетіти, а недостатня кількість цієї категорії овочів на ринку може викликати дефіцит.