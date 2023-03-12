Как изменится пенсия по инвалидности
Размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, после индексации будут не ниже:
- для I группы – 8187,48 гривны;
- для ІІ группы – 6 549,99 гривны;
- для ІІІ группы и для детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.
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Пенсия по инвалидности у ликвидатора аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
для I группы (100%) – 13 376,21 гривны,
для ІІ группы (80%) – 10 700,97 гривны,
для ІІІ группы (60%) – 8025,73 гривны.
Какой размер пенсии по инвалидности в Украине:
- лицам с инвалидностью I группы – 100 процентов пенсии по возрасту,
- лицам с инвалидностью ІІ группы – 90 процентов пенсии по возрасту,
- лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50 процентов пенсии по возрасту.
Кого могут лишить пенсии
- В Минсоцполитики разработали законопроекты, которые могут временно лишить граждан Украины пенсии.
- Потерять средства пенсионеры могут, если будут сотрудничать с агрессором, совершат государственную измену или будут способствовать насильственной смене власти.