Компенсаційні виплати для пенсіонерів

Перша заступниця міністра соціальної політики України Дар’я Марчак заявила, що цьогоріч більшість отримають компенсаційні виплати. Але за умови, що одержувані ними пенсії менші ніж 10 340 тисяч гривень.

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Пенсіонери віком 70 – 75 років можуть розраховувати на виплату до 300 гривень;

Вік 75 – 80 років – до 456 гривень;

Старше 80 років – до 570 гривень.

Нагадуємо, що з 1 березня майже усім категоріям пенсіонерів проіндексували пенсійні виплати. Не отримають підвищення особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій, адже їхні виплати прив'язані до прожиткового мінімуму.

Індексацію отримали навіть ті, кому не обіцяли

У 2023 році було проіндексовано пенсії тих громадян, які отримують найменші виплати. Цікаво, що раніше вони не підлягали такому підвищенню. Все через те, що їхній розмір пенсій:

був прив’язаний до прожиткового мінімуму,

а тому раніше переглядався тільки під час зростання прожиткового мінімуму.

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На жаль, тенденція така, що у попередні роки прожитковий мінімум зростав набагато повільніше, ніж були темпи індексації. Цього року, щоб виправити ситуацію, що найменші пенсії зростали найповільніше, ці виплати були включені до індексації,

– додала заступниця.

До слова, понад 4 мільйони пенсіонерів, які отримують найменші пенсії, можуть розраховувати на це підвищення.